Luka Doncić i Nikola Jokić z kolejnymi triple-double. Kto zadecydował o zwycięstwie Lakers w dramatycznej końcówce?

Doncić zapewnił Lakers zwycięstwo w dogrywce

O wygranej Los Angeles Lakers w hali crypto.com Arena w Los Angeles, przy obecności 18 997 widzów, zadecydował rzut Luki Doncicia na pół sekundy przed końcem dogrywki. Słoweniec zakończył spotkanie z dorobkiem 30 punktów, 11 zbiórek i 13 asyst, osiągając swoje 11. triple-double w bieżącym sezonie. Jego występ był kluczowy dla pokonania Denver Nuggets.

Do sukcesu gospodarzy znacząco przyczynił się Austin Reaves, który zdobył 32 punkty i doprowadził do dogrywki w czwartej kwarcie. Przy stanie 118:115 dla gości, na 5,2 sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry, Reaves trafił jeden z dwóch rzutów wolnych, a następnie celowo spudłował drugi, zebrał piłkę i trafił z gry na remis na 1,9 sekundy przed syreną.

"Tak, to było idealne „pudło”. W tamtym momencie trzeba było idealnie spudłować i mieć świetny timing. Był w stanie trafić piłką w lewą stronę obręczy, przejąć ją, a następnie oddać pewny rzut z wyskoku. Perfekcyjne wykonanie z jego strony" - powiedział kolega z zespołu Lakers LeBron James, który zdobył w sobotę 17 pkt.

Kolejne triple-double Jokicia i osiągnięcia strzeleckie

Nikola Jokić z Denver Nuggets również zanotował imponujące triple-double, uzyskując 24 punkty, 16 zbiórek i 14 asyst. To jego 27. triple-double w sezonie i piąte w ostatnich sześciu występach, potwierdzające jego dominującą formę. Najlepszym strzelcem Nuggets w tym meczu był Aaron Gordon z 27 punktami, a Tim Hardaway Jr. dodał 20 oczek.

Los Angeles Lakers odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu, co pozwoliło im awansować z bilansem 42-25 na trzecie miejsce w Konferencji Zachodniej. Wyprzedzają Houston Rockets (41-25), ale ustępują broniącym tytułu Oklahoma City Thunder (52-15) oraz San Antonio Spurs (49-18). Nuggets (41-27) zajmują obecnie szóstą lokatę, walcząc o lepszą pozycję w play-offach.

Co z kontuzją Kawhi Leonarda?

Tego samego dnia w Los Angeles, Russell Westbrook z Clippers przypomniał o sobie, zaliczając 209. triple-double w karierze, co jest historycznym rekordem. W meczu z Sacramento Kings, przegranym 109:118, Westbrook uzyskał 12 punktów, 12 zbiórek i 10 asyst. DeMar DeRozan był najlepszym strzelcem „Królów” w Inglewood, zdobywając 27 punktów.

Kawhi Leonard zdobył dla gospodarzy 31 punktów, zanim opuścił boisko po skręceniu lewej kostki. Był to jego 45. kolejny mecz z co najmniej 20-punktową zdobyczą, co pozwoliło mu poprawić klubowy rekord Boba McAdoo z sezonu 1974/75. Kontuzja Leonarda może mieć znaczący wpływ na dalsze występy Clippers.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.