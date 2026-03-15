Turniej ATP Indian Wells: Finałowy pojedynek. Kto powalczy o triumf?

Finał ATP Indian Wells: Sinner kontra Miedwiediew

W niedzielę w finale prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells zmierzą się Włoch Jannik Sinner i Rosjanin Daniił Miedwiediew. Droga Sinnera do decydującego meczu wiodła przez zwycięstwo nad Niemcem Alexandrem Zverevem. Wicelider rankingu tenisistów pokonał czwartą rakietę świata wynikiem 6:2, 6:4, potwierdzając swoją doskonałą formę na kortach twardych. To pierwszy raz w karierze Włocha, gdy awansował do finału tej ważnej imprezy.

Daniił Miedwiediew natomiast zapewnił sobie miejsce w finale po zaciętym półfinałowym starciu z liderem światowego rankingu. Hiszpan Carlos Alcaraz, obrońca tytułu, niespodziewanie uległ Rosjaninowi 3:6, 6:7 (3-7). Miedwiediew zaprezentował solidną grę, która pozwoliła mu wyeliminować faworyzowanego rywala i ponownie stanąć przed szansą na zdobycie trofeum w Indian Wells, gdzie rok temu przegrał w finale.

Jak finał wpłynie na ranking ATP?

Chociaż finał turnieju ATP Indian Wells jest wydarzeniem o dużej randze, jego wynik ma już określony wpływ na czołowe miejsca w światowym rankingu. W poniedziałkowym notowaniu rankingu ATP, pomimo awansu do finału, Jannik Sinner nadal będzie zajmował drugie miejsce. Oznacza to, że Włoch wciąż będzie ustępował pozycji lidera Hiszpanowi Carlosowi Alcarazowi, niezależnie od wyniku niedzielnego meczu o tytuł.

Niespodziewana porażka lidera rankingu Carlosa Alcaraza w półfinale z Daniiłem Miedwiediewem była jednym z kluczowych momentów turnieju. Mimo tej przegranej, pozycja Hiszpana jako numeru jeden na świecie pozostaje nienaruszona przez to konkretne wydarzenie. Ostateczny wynik finału między Sinnerem a Miedwiediewem zdecyduje jedynie o tytule mistrza Indian Wells 2024, nie wpływając na dwie najwyższe lokaty w rankingu męskim na ten moment.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.