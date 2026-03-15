Formuła 1 GP Chin. Niespodzianka w Szanghaju i historyczne podium

Historyczne podium w Grand Prix Chin

Kimi Antonelli z zespołu Mercedes-AMG Petronas F1 Team odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w karierze Formuły 1 podczas niedzielnego Grand Prix Chin w Szanghaju. Młody Włoch, dzień wcześniej najmłodszy zdobywca pole position w historii, potwierdził swoją znakomitą formę na torze. Drugie miejsce zajął jego kolega z zespołu, Brytyjczyk George Russell. Siedmiokrotny mistrz świata, Brytyjczyk Lewis Hamilton, startujący po raz pierwszy w barwach Ferrari, wywalczył trzecią pozycję, co stanowiło jego pierwsze podium dla włoskiej ekipy.

Tuż za podium, na czwartej pozycji, uplasował się Monakijczyk Charles Leclerc, drugi kierowca Scuderii Ferrari. To właśnie transfer Hamiltona do Ferrari na sezon 2025 dodaje kontekstu jego obecnemu występowi, będąc ważnym momentem dla brytyjskiego kierowcy w nowym zespole. Wyścig na wymagającym torze w Szanghaju przyniósł wielu zawodnikom niespodzianki, o czym świadczy niska liczba kierowców, którzy dojechali do mety.

Kto nie ukończył wyścigu Formuły 1?

Wyścig o Grand Prix Chin ukończyło zaledwie 15 z 22 startujących kierowców, co świadczy o trudnościach, z jakimi mierzyli się zawodnicy na szanghajskim torze. Przed startem obaj kierowcy zespołu McLaren, w tym aktualny mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris, nie mogli wziąć udziału w rywalizacji z powodu nieujawnionych problemów. Ich absencja wpłynęła na strategię innych zespołów.

Do mety nie dojechał również czterokrotny mistrz świata Formuły 1, Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull Racing, co było zaskoczeniem dla wielu fanów sportu. Tego typu wydarzenia podkreślają nieprzewidywalność wyścigów F1 i znaczenie każdej sekundy na torze. Zwycięstwo Antonellego w jego debiutanckim sezonie było momentem godnym zapamiętania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.