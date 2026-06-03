Makijaż na lato. Kosmetyki, które przetrwają najgorsze upały

Głównym wyzwaniem letniego makijażu jest jego trwałość. Wysokie temperatury, pot i wilgoć mogą sprawić, że makijaż szybko się rozmaże. Dlatego ważne jest, aby sięgnąć po produkty, które są lekkie, ale jednocześnie długotrwałe. Dzięki temu nasza skóra będzie mogła oddychać, a makijaż pozostanie na swoim miejscu przez cały dzień.

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Przygotowanie skóry do nałożenia makijażu

Pierwszym krokiem w letnim makijażu jest odpowiednie przygotowanie skóry. Nawilżenie jest kluczowe, ale ważne jest, aby wybierać lekkie, szybko wchłaniające się kremy. Idealnym rozwiązaniem są żele nawilżające, które zapewniają skórze odpowiednią dawkę wilgoci bez obciążania jej.

Primer, czyli baza pod makijaż, to absolutny must-have w letniej kosmetyczce. Dzięki niemu makijaż będzie trzymał się dłużej, a skóra będzie wyglądała gładko i matowo. Warto wybrać primer matujący, który zminimalizuje świecenie się skóry. Potrzebne produkty znajdziesz w większości drogerii.

Makijaż na lato krok po kroku

W lecie najlepiej zrezygnować z ciężkich podkładów na rzecz lekkich kremów BB lub CC. Zapewniają one wyrównanie kolorytu skóry, jednocześnie pozostając niewidocznymi. A jeśli potrzebujemy ukryć niedoskonałości, warto sięgnąć po lekki, ale skuteczny korektor, ważne, aby nie odkładał się w bruzdach i zmarszczkach.

Kolejnym krokiem jest użycie pudru matującego, aby zminimalizować świecenie się skóry. Najlepiej sprawdzi się lekki puder transparentny, którego możesz używać w dowolnym momencie dnia i nie będzie tworzył efektu maski.

Gdy już ten krok za nami, można podkreślić kości policzkowe różem w ulubionym kolorze. Jeśli zależy nam, aby wyglądać promiennie, warto sięgnąć po rozświetlacz, najlepiej sypki, ponieważ jego konsystencja jest lżejsza od rozświetlacza w płynie, czy w sztyfcie. Wystarczy musnąć policzki i nos i gotowe! W ten sposób subtelnie rozjaśnimy makijaż, ale nie obciążymy go.

Letem warto postawić na minimalizm, a oczy podkreślić jedynie wodoodporną maskarą, aby "otworzyć" i podkreślić spojrzenie. Można użyć również kredek, wśród których wybór kolory jest ogromny. Powieki podkreślone czarną, brązową lub kolorową kreską dodadzą niepowtarzalnego uroku każdej dziewczynie.

W przypadku makijażu ust, lepiej zdecydować się na soczyste pomadki i błyszczyki lub pomadki ochronne, które nawilżą wargi. W drogeriach znajdziemy pomadki z filtrem SPF, które ochronią usta przed promieniami UV. Dodatkowo, połyskujące usta będą kontrastowały z matową skórą i korespondowały z policzkami muśniętymi rozświetlaczem.

Na koniec warto zastosować spray utrwalający makijaż, który sprawi, że nasz look będzie trwały przez cały dzień.