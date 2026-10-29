Co będziemy pić zamiast flat white? Oto kawowe trendy na 2027 rok według raportu Future of Taste [ZDJĘCIA]

Raport zapowiada możliwą rewolucję w kawiarnianym menu. Wskazuje na rosnące zainteresowanie składnikami botanicznymi i fermentowanymi, gwałtowny wzrost zamówień na napoje inne niż kawa i herbata oraz rozwój innowacji i rolę, jaką odgrywać będzie w napojach tekstura.

Rowena Roos, Head of FADE w Oatly:

Tegoroczny raport Future of Taste stawia sprawę jasno: ludzie oczekują od swoich napojów znacznie więcej. Szukają nowych emocji, rewolucji w konsystencji i dodatkowych funkcjonalności. Od napojów typu wellness z charakterem, przez wyraziste smaki z całego świata i nieoczywiste tekstury, po kawiarnie stanowiące serce prawdziwych relacji międzyludzkich – menu staje się znacznie bardziej ekspresyjne. Niezwykle ekscytujące jest to, jak wielu twórców postrzega napój owsiany jako doskonały punkt wyjścia dla tej kreatywności. Pozwala on baristom i zespołom kawiarni tworzyć napoje, których klienci nie tylko zamawiają, ale naprawdę je zapamiętują

Napoje niczym apteczna półka

Zioła, składniki botaniczne i fermentowane coraz śmielej wkraczają do codziennych napojów, ponieważ kawiarnie czerpią inspiracje z branży wellness, natury oraz tradycyjnych kultur kulinarnych. Aż 40% ekspertów z branży napojów twierdzi, że zioła i rośliny ukształtują przyszłość smaku, co czyni je najważniejszym trendem smakowym w raporcie. Imbir, hibiskus i lawenda należą do składników zyskujących największą popularność, podczas gdy 56% ekspertów spontanicznie wspomniało o fermentacji. Obok kombuchy na celowniku zaczynają pojawiać się napoje takie jak tepache, kwas chlebowy czy turecki napój şalgam.

Olive Sour: Słone oliwki w zalewie połączone z orzeźwiającą cytryną i sokiem z warzyw. Całość zwieńczona jest pianką Oatly Cold Foam Barista z dodatkiem oliwy z oliwek.

Ludzie chcą wiedzieć, co trafia do ich organizmu. Szukają napojów, które nie tylko dobrze smakują, ale też realnie wspierają zdrowie. Nie chodzi już wyłącznie o nawodnienie czy zastrzyk energii, lecz o dodatkowe korzyści, takie jak wsparcie koncentracji, zdrowia jelit, regeneracji czy ogólnego dobrostanu - Julian Grzechowiak, Kafar w Gliwicach

Kawiarnie jako miejsca budowania więzi

W dobie rozwoju sztucznej inteligencji i pracy z domu kawiarnie zaczynają odgrywać coraz większą rolę jako miejsca spotkań, spędzania wolnego czasu i budowania społeczności. Aż 51% ekspertów z branży napojów twierdzi, że poczucie przynależności, społeczność i budowanie więzi będą kluczowe dla przyszłości kawiarni. Może to oznaczać specjalistyczne grupy miłośników kawy lub matchy, przestrzenie skoncentrowane wokół muzyki czy kawiarnie tworzone wokół innych wspólnych pasji, takich jak kolarstwo. Napój wciąż ma znaczenie, ale coraz ważniejsze staje się to, co dzieje się wokół niego i z kim możesz go wypić.

Goji Mont Blanc: Mrożona kawa ze słodko-kwaśnym syropem z jagód goji, zwieńczona pianką Oatly Cold Foam. Klasyczna odsłona w zupełnie nowym wydaniu.

Koniec ery Flat White?

Kawa i herbata przestają dominować w kawiarnianym menu. Choć oczywiście z niego nie znikną, aż 82% baristów i właścicieli lokali deklaruje powiększenie oferty o napoje spoza tej tradycyjnej dwójki. W kartach coraz częściej pojawiają się orzeźwiające refreshery, gazowane napoje botaniczne, fermentowane specjały oraz propozycje na bazie hojichy, kokosa czy hibiskusa. W efekcie kawiarniane menu coraz mniej przypomina to, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Coconut Pandan Cloud: Oatly Barista o smaku kokosa, espresso i woda z kwiatów pomarańczy łączą się tu z pandanem. To połączenie kwiatowych, wytrawnych i kremowych nut – zdecydowanie inne niż Twoja zwykła latte.

Boom na tekstury

Dla coraz większej liczby miłośników napojów sam smak to za mało – równie kluczowe stają się tekstura oraz wygląd. Aż 72% ekspertów z branży twierdzi, że odczucie w ustach (mouthfeel) zyskuje na znaczeniu i dorównuje dziś samemu walorowi smakowemu. Galaretki, pianki, musujące bąbelki, kawałki owoców czy estetyczne warstwy to tylko niektóre przejawy tej zmiany. Rosnącą rolę gra także oprawa wizualna – 37% badanych uważa, że wygląd napoju decyduje o jego atrakcyjności. Potwierdzają to zresztą trendy: liczba wyszukiwań hasła „coffee jelly” (galaretka kawowa) w Google wzrosła w skali roku aż o 90%.

Tekstura potrafi przekonać ludzi do polubienia rzeczy, które normalnie nie przypadłyby im do gustu. Jeśli ktoś nie przepada za kwasowością kawy, bogatsza lub bardziej kremowa tekstura może złagodzić to odczucie i skierować uwagę mózgu na inne wrażenia – Kuba Kalusiński, Element w Poznaniu.

Pannoat Cotta Thai Tea: Gęsta owsiana panna cotta przygotowana z Oatly Barista o smaku kokosa stanowi kremową podstawę napoju, który wieńczy aromatyczna tajska herbata.

Raport Oatly z 2025 roku dotyczący przyszłości smaków (Future of Taste) trafnie przewidział wzrost popularności kawy bezkofeinowej, wysyp napojów bogatych w błonnik oraz trwałą pozycję matchy, która okazała się czymś więcej niż tylko przelotną modą. Cały raport dostępny jest na stronie: oatly.com/future-of-taste

O marce Oatly

Jesteśmy pierwszą i największą na świecie firmą produkującą napoje owsiane. Od ponad 30 lat koncentrujemy się wyłącznie na rozwijaniu naszej wiedzy na temat owsa – rośliny o niezwykłym potencjale, której naturalne właściwości sprzyjają zarówno zrównoważonemu rozwojowi, jak i zdrowiu człowieka. Nasze zaangażowanie w owies doprowadziło do kluczowych postępów technologicznych, które pozwoliły nam opracować szeroką gamę produktów pochodzenia roślinnego. Marka Oatly, z siedzibą w Malmö w Szwecji, jest dostępna w ponad 50 krajach na całym świecie.

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