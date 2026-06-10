30 pomysłów na pracę dorywczą. Czym się zająć, aby dorobić do pensji?

Rosnące koszty życia i zmieniająca się sytuacja na rynku pracy zmusza wiele osób do podjęcia jeszcze większych wysiłków, aby zarobić na podstawowe wydatki, czy zapewnić sobie finanse na rozmaite przyjemności. Popularnym rozwiązaniem, aby zwiększyć swoje przychody, staje się więc praca dorywcza. Przygotowaliśmy listę zajęć, dzięki którym możesz liczyć na dodatkowy zysk.

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30 pomysłów na pracę dorywczą

Jeżeli dysponujesz dodatkowym czasem, praca dorywcza może mieć dla ciebie wymierne korzyści: sprawi, że będziesz mieć dodatkowy dochód i poczujesz większą niezależność finansową, rozwiniesz nowe umiejętności, które mogą przydać się w dalszej karierze, zbudujesz sieć nowych kontaktów, które mogą być istotne w przyszłości, poczujesz większą pewność siebie, będziesz mieć alternatywę w przypadku utraty pracy.

E-handel: Sprzedaż produktów online na platformach takich jak Etsy czy Allegro. Blogowanie: Pisanie o swoich pasjach i zainteresowaniach na blogu może przynieść dochody z reklam czy marketingu afiliacyjnego. Social Media Manager: Zarządzanie kontami społecznościowymi dla firm i osób publicznych. Organizacja eventów: Pomoc w planowaniu i organizacji imprez okolicznościowych. Opieka nad zwierzętami: Doglądanie zwierząt podczas nieobecności ich właścicieli. Praca fizyczna: Sezonowe prace w ogrodach, porządkowanie posesji czy prace remontowe. Programowanie: Tworzenie prostych stron internetowych lub aplikacji. Praca w gastronomii: Dodatkowe godziny pracy w restauracji czy kawiarni. Kursy online: Nauczanie czegoś, w czym jesteś ekspertem, poprzez platformy edukacyjne. Praca jako kierowca: Dostarczanie jedzenia czy przewóz osób. Opieka nad dziećmi: Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi podczas ich nieobecności. Praca jako asystent wirtualny: Wykonywanie zleceń online dla osób potrzebujących wsparcia. Prowadzenie podcastu: Realizacja własnego podcastu może przynieść zyski z reklam czy wsparcia społeczności. Kursy językowe: Udzielanie lekcji języków obcych. Praca w e-commerce: Obsługa sklepów internetowych czy zarządzanie zamówieniami. Inwestowanie online: Inwestycje w akcje, kryptowaluty czy nieruchomości online. Praca w branży filmowej czy telewizyjnej: Bycie statystą lub udział w reklamach. Fryzjerstwo lub kosmetologia dorywcza: Wykonywanie usług fryzjerskich czy kosmetycznych na zlecenie. Wynajem pomieszczeń: Wynajmowanie swojego mieszkania lub pokoju na platformach takich jak Airbnb. Zarządzanie nieruchomościami: Pomoc w administrowaniu i utrzymaniu nieruchomości. Dietetyka i fitness: Doradztwo żywieniowe czy prowadzenie treningów online. Handmade: Wykonywanie i sprzedaż rękodzieła. Copyediting: Poprawa i redagowanie tekstów dla autorów czy firm. Sprzątanie mieszkań: Pomoc w utrzymaniu czystości w domach innych osób. Zdjęcia stockowe: Sprzedaż swoich zdjęć na stronach z fotografiami stockowymi. Fotografia okolicznościowa: Fotografowanie na imprezach rodzinnych czy podczas lokalnych uroczystości. Serwis elektroniczny: Serwisowanie i naprawa sprzętu elektronicznego. Tłumaczenia językowe: Tłumaczenie tekstów na różne języki. Badania rynku: Udział w badaniach rynkowych jako ankietowany. Opieka nad ludźmi starszymi: Praca jako pomoc domowa dla osób starszych