Tak obecnie wyglądają bohaterowie Rancza. Rozpoznaj ich po zdjęciu - QUIZ

"Ranczo" to fenomen wsród Polaków

Pierwotne założenia twórców uwielbianego hitu TVP1 zakładały domknięcie całej fabuły po zaledwie czterech sezonach. Nadawana w latach 2006–2016 produkcja początkowo nie zapowiadała się na aż tak ogromny przebój, który w czasach największej oglądalności przyciągał przed ekrany nawet 10 milionów Polaków. Przygody Amerykanki Lucy, która niespodziewanie weszła w posiadanie dworku we wsi Wilkowyje, okazały się jednak strzałem w dziesiątkę. Widzowie z miejsca pokochali perypetie skłóconych bliźniaków (wójta i proboszcza) oraz kultowe rozmowy filozoficzne prowadzone na wiejskiej ławeczce. Ogromne wsparcie i entuzjazm publiczności skłoniły stację do kontynuowania projektu, który ostatecznie zamknął się w 10 seriach, 130 epizodach oraz jednym filmie fabularnym.

Piotr Pręgowski na planie Rancza

"Ranczo" wraca po latach

Pod koniec 2025 roku w przestrzeni medialnej zaczęły krążyć pierwsze doniesienia na temat przygotowywanego spin-offu "Rancza". Przez długi czas twórcy nie ujawniali jednak szczegółów dotyczących kształtu nowej produkcji. W czerwcu 2026 "Radio Eska" ustaliło, że aktorzy wrócili na plan "Rancza". Nowa seria ma stanowić bezpośrednie rozwinięcie znanej historii i domknąć niezakończone dotąd wątki bohaterów. W obsadzie nadchodzącego tytułu ponownie pojawią się znane twarze, w tym:

Premierę zaplanowano na grudzień 2026.

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Quiz: Rozpoznaj bohaterów "Rancza" po nowych zdjęciach

Pojawiły się zdjęcia z ostatniego sezonu "Rancza". Serial już niedługo ukaże się w całej okazałości widzom TVP. A my tymczasem mamy specjalny sprawdzian wiedzy. Pokażemy wam zdjęcia z najnowszego, 11. sezonu "Rancza". Waszym zadaniem będzie rozpoznanie, kogo zagra dany aktor. Uwaga, pokażemy też NOWYCH BOHATERÓW!