Quiz PRL. Wielcy amanci polskiego kina. Rozpoznasz ich na zdjęciach?

Justyna Klorek
2026-02-28 6:12

Czasy PRL-u przywodzą na myśl wiele kultowych produkcji. W tamtych latach nie brakowało aktorów, którzy swoją charyzmą i rolami podbijali serca widzów. Byli ucieleśnieniem męskości i osobistego uroku, a ich filmy i występy sceniczne zdobywały ogromną popularność. Pamiętacie największych amantów tamtego czasu?

i

Autor: キネマ旬報社_commons.wikimedia.org_domena publiczna/Edward Hartwig_Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0_commons.wikimedia.org/ Creative Commons

Przed laty królowali zarówno na małym, jak i dużym ekranie, a także nie mieli sobie równych na deskach teatrów, a tysiące kobiet w całym kraju wzdychało na ich widok. Młodzi, przystojni i utalentowani podbili i złamali wiele żeńskich serc, a ich kreacje aktorskie na zawsze zapisały się na kartach polskiej kinematografii. Pamiętasz największych amantów okresu PRL-u? Jeśli tak, ten quiz jest dla ciebie!

Quiz. Amanci czasów PRL-u. Rozpoznasz ich na zdjęciach?
Pytanie 1 z 12
Na początek coś prostego. Aktor na zdjęciu to:
