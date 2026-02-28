Quiz PRL. Wielcy amanci polskiego kina. Rozpoznasz ich na zdjęciach?

Czasy PRL-u przywodzą na myśl wiele kultowych produkcji. W tamtych latach nie brakowało aktorów, którzy swoją charyzmą i rolami podbijali serca widzów. Byli ucieleśnieniem męskości i osobistego uroku, a ich filmy i występy sceniczne zdobywały ogromną popularność. Pamiętacie największych amantów tamtego czasu?
Przed laty królowali zarówno na małym, jak i dużym ekranie, a także nie mieli sobie równych na deskach teatrów, a tysiące kobiet w całym kraju wzdychało na ich widok. Młodzi, przystojni i utalentowani podbili i złamali wiele żeńskich serc, a ich kreacje aktorskie na zawsze zapisały się na kartach polskiej kinematografii. Pamiętasz największych amantów okresu PRL-u? Jeśli tak, ten quiz jest dla ciebie!