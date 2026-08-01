Quiz o "Misiu Uszatku". Jak dobrze pamiętasz tę kultową dobranockę?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-08-01 11:26

"Miś Uszatek" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej animacji dla dzieci. Jego przygody bawiły i uczyły kolejne pokolenia, a jego charakterystyczne oklapnięte uszko stało się symbolem ciepła, przyjaźni i mądrości. Pamiętacie jeszcze dobranockę "Przygody Misia Uszatka"?

Quiz o Misiu uszatku. Pamiętasz tę kultową wieczorynkę?
Autor: Screenshot/"Przygody Misia Uszatka"/YouTube/ Archiwum prywatne

Postać Misia Uszatka narodziła się w 1957 roku. Na początku przygody Uszatka publikowane były na łamach czasopisma "Miś". Popularność bohatera szybko rosła, co doprowadziło do powstania książek o jego przygodach. Miś Uszatek to sympatyczny pluszowy miś o brązowym futerku i dużych oczach. Jego najbardziej rozpoznawalną cechą jest oklapnięte uszko, które wyróżnia go spośród innych misiów. Bohater jest mądry, troskliwy i zawsze chętny do pomocy swoim przyjaciołom. Pamiętacie tę kultową dobranockę? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz o "Misiu Uszatku". Pamiętasz tę kultową wieczorynkę?
Pytanie 1 z 13
W którym roku wyemitowano pierwszy odcinek "Przygód Misia Uszatka" w telewizji?
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