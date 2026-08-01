Postać Misia Uszatka narodziła się w 1957 roku. Na początku przygody Uszatka publikowane były na łamach czasopisma "Miś". Popularność bohatera szybko rosła, co doprowadziło do powstania książek o jego przygodach. Miś Uszatek to sympatyczny pluszowy miś o brązowym futerku i dużych oczach. Jego najbardziej rozpoznawalną cechą jest oklapnięte uszko, które wyróżnia go spośród innych misiów. Bohater jest mądry, troskliwy i zawsze chętny do pomocy swoim przyjaciołom. Pamiętacie tę kultową dobranockę? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!
Quiz o "Misiu Uszatku". Jak dobrze pamiętasz tę kultową dobranockę?
2026-08-01 11:26
"Miś Uszatek" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej animacji dla dzieci. Jego przygody bawiły i uczyły kolejne pokolenia, a jego charakterystyczne oklapnięte uszko stało się symbolem ciepła, przyjaźni i mądrości. Pamiętacie jeszcze dobranockę "Przygody Misia Uszatka"?