Historia to niesamowita podróż, która wiedzie nas przez niejednokrotnie zawiłe ścieżki naszej cywilizacji. W dziejach historii Polski nie brakuje przełomowych wydarzeń i postaci, które na zawsze zapisały się na jej kartach. Każde z wydarzeń w historii naszego kraju miało ogromny wpływ na kształtowanie się polskiej tożsamości i państwowości. Historia Polski to historia pełna dramatyzmu, heroizmu i nieustannego dążenia do wolności. To historia, którą warto znać i o której należy pamiętać. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, czy Powstanie Warszawskie, to tylko niektóre wydarzenia, które na zawsze zmieniły bieg historii naszego kraju. Jeśli uważnie słuchaliście na lekcjach historii, z pewnością nie będziecie mieć problemu, aby odpowiedzieć na pytania w naszym quizie. Jesteście gotowi na historyczne wyzwanie?

Quiz. Tych dat z historii Polski wstyd nie znać. Sprawdź, poziom swojej wiedzy i zdobądź komplet punktów Pytanie 1 z 12 Tę datę chyba zna każdy. Chrzest Polski odbył się w: 960 roku 966 roku 696 roku Następne pytanie