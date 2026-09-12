QUIZ: Te związki frazeologiczne znasz, ale czy rozpoznasz je po opisie?

Związki frazeologiczne to małe zagadki językowe, używane na co dzień, nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Sprawdź, czy potrafisz je rozpoznać. Przygotuj się na ciekawą, pełną emocji rozrywkę!

Autor: Pixabay.com QUIZ