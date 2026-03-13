QUIZ: Czy rozumiesz młodzieżowy slang? Przekonaj się, czy nadążasz za językowymi trendami

Joanna Dembek
2026-03-13 8:55

Czy wiesz, co oznacza „aura” i kim jest „bambik”? Umiesz rozróżnić „sigma” od „riz”? Przekonaj się, czy twoja znajomość współczesnego slangu to prawdziwy sztos, czy raczej cringe! Sprawdź swoje umiejętności w quizie i przekonaj się, jaka jest twoja znajomość współczesnego języka.

Każde pokolenie ma swój unikalny język, który wyróżnia je na tle innych. Jednak współczesny slang młodzieżowy rozwija się w tempie, które potrafi oszołomić nawet najbardziej uważnych obserwatorów. Media społecznościowe, memy i gry online kreują nowe wyrażenia, które szybko trafiają do codziennego użycia. Nie wiesz, czym jest „śpiulkolot” albo co oznacza „essa”? To sygnał, że czas nadrobić zaległości!

Odpowiedz na 10 pytań i sprawdź swoją językową wiedzę

Przygotowaliśmy dla ciebie quiz, który pomoże ci sprawdzić, czy naprawdę nadążasz za młodzieżowym językiem. A zanim zaczniesz, poznaj kilka kluczowych pojęć, które warto znać, by lepiej rozumieć dzisiejszą mowę pokolenia TikToka i Instagrama.

QUIZ: Czy rozumiesz młodzieżowy slang? Przekonaj się, czy nadążasz za językowymi trendami
Pytanie 1 z 9
Jak używa się słowa "slay"?

