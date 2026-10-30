Test dla mistrzów skojarzeń i dedukcji. Jeśli uważasz, że jesteś drugim Sherlockiem Holmesem, a Twoja umiejętność analizowania jest czymś, czego zazdroszczą Ci Twoi bliscy, to trafiłeś w znakomite miejsce. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy kilka trudnych zagadek polegających na połączeniu konkretnych słów w jedno określenie. Quiz skojarzeniowy, to znakomita forma rozruszania swoich szarych komórek. Warto jednak dać sobie chwilę na zastanowienie i przemyślenie swoich typów, ponieważ niektóre z pytań są naprawdę podchwytliwe. Gotowi? Podamy Wam trzy wyrazy, a Wy odgadnijcie, co je łączy. Trzymamy kciuki!

Quiz skojarzeniowy. Podajemy słowa, Ty zgadnij co je łączy Pytanie 1 z 10 Madryt, Paryż, Rzym Państwa Stolice Nadmorskie kurorty Następne pytanie