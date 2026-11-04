My podajemy równanie, ty musisz je rozwiązać. Quiz matematyczny dla najlepszych

Królowa nauk, choć niesamowicie przydatna, to w wielu z nas wzbudza sporo negatywnych emocji. Z pewnością wśród Was znajdzie się co najmniej kilka osób, które z irytacją wspominają czasy korepetycji i nieprzespanych nocy z powodu przymusu poprawienia negatywnych ocen. Nie brakuje również tych, którzy wylali masę łez nad podręcznikami i zeszytami z trudnymi zadaniami.

Nasz trudny quiz matematyczny wymaga nie tylko precyzji i analitycznego myślenia, ale również matematycznej intuicji. Dlaczego? Jest w nim sporo podchwytliwych pytań i przykładów, które często doprowadzają internautów do sporów i kłótni. Wszystko ze względu na błędną kolejność działań lub brak odpowiedniej interpretacji polecenia. To pokazuje, jak wiele rzeczy, których nauczyliśmy się w szkole, zapominamy już w dorosłym życiu. Większość tych zagadek jest przecież dziecinnie prosta i niemal każdy uczeń szkoły podstawowej potrafi je rozwiązać.

Śmiało możesz skorzystać z pomocy takich jak kartka i długopis, dzięki której łatwiej będzie ci znaleźć odpowiednią odpowiedź i uporządkować swoje myśli.

Viki Gabor o polskiej szkole. Stanowczo skomentowała zniesienie prac domowych