Śląsk słynie nie tylko z wyjątkowej kultury i tradycji, ale również z charakterystycznej gwary, która dla wielu początkowo jest zupełnie niezrozumiała. Gwara śląska zawiera szereg słów i zwrotów różniących się od tych w języku polskim, dlaczego nic dziwnego, że tzw. gorolom sprawia spore trudności. Co ciekawe, nawet rodowitym Ślązakom zdarzają się pomyłki. Wszystko ze względu na to, że pewne słowa, choć brzmią podobnie, oznaczają zupełnie inne czynności. Śląska gwara łączy w sobie zapożyczenia z języka polskiego, czeskiego, niemieckiego, a nawet słowackiego. Sprawdź, czy uda ci się dogadać z typowym Hanysem.

Quiz z gwary śląskiej. Dogadasz się z hanysem? Pytanie 1 z 10 Słowo "frela" po śląsku oznacza: Butelkę Dziewczynę Jaskółkę Następne pytanie