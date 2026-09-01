Przysłowia te, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowią cenne źródło wiedzy o polskiej kulturze i tradycji. Uczą nas obserwacji natury, szacunku do cyklu życia i umiejętności przewidywania pogody. Są również pięknym przykładem mądrości ludowej, która przetrwała próbę czasu. Polskie przysłowia o porach roku to nie tylko dawne prognozy pogody, ale też wyraz głębokiego szacunku dla natury. Niosą przesłanie, że życie - podobnie jak przyroda - to nieustanny cykl zmian. Każda pora roku ma swoje znaczenie, a każda chwila - swój sens. Jesień to pora refleksji, wdzięczności i przygotowań do zimy. W przysłowiach ludowych pojawia się często w tonie melancholijnym, ale i pełnym mądrości. Jesienne przysłowia uczą pokory wobec natury i podkreślają znaczenie przygotowania się na nadchodzącą zimę. Jeśli lubisz jesień i przysłowia, koniecznie sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.

Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 12 "Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima" Krótko Długo Mocno Następne pytanie