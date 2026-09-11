QUIZ: Pamiętasz jeszcze polski ze szkoły? Ten test sprawdzi twoją wiedzę

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-11 15:02

Język polski to przedmiot, który budzi wiele emocji i stresu, szczególnie u maturzystów. Czy pamiętasz jeszcze to, czego uczyłeś się na lekcjach? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy nadal jesteś w pełni przygotowany do egzaminu!

Książki
Autor: Pixabay.com

Język polski wymaga znajomości zasad gramatyki, a także czytania i analizy literatury polskiej i zagranicznej. Dla maturzystów jest to obowiązkowy egzamin, który może wywoływać sporo stresu. Na lekcjach polskiego uczniowie nie tylko poznają skomplikowane reguły językowe, ale także mają okazję zapoznać się z dziełami klasyków literatury. Niestety, pomimo starań wielu uczniów, ta wiedza często ulatuje z pamięci po pewnym czasie, niekiedy już po kilku miesiącach. Quiz, który proponujemy, to szansa na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i literackich. Czy wciąż pamiętasz kluczowe zagadnienia dotyczące polskiego języka i literatury? Czy jesteś w stanie odnaleźć się wśród pytań dotyczących zasad gramatyki, wiedzy literackiej czy interpretacji tekstów?

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