Atak na Polskę był kulminacją wieloletnich napięć i agresywnej polityki ekspansjonistycznej Adolfa Hitlera. Polska, jako strategiczny punkt na mapie Europy i symbol oporu wobec nazistowskiej ideologii, stała się pierwszą ofiarą. Polska armia, choć dzielna i zdeterminowana, była słabsza i gorzej wyposażona niż niemiecki Wehrmacht. Mimo heroicznego oporu, polskie siły zbrojne nie były w stanie powstrzymać przeważającej siły wroga. Już w pierwszych dniach wojny Niemcy zajęli znaczną część terytorium Polski, stosując taktykę "Blitzkriegu" - wojny błyskawicznej, opartej na szybkich, zmasowanych atakach pancernych i lotniczych. Myślisz, że historię masz w małym palcu? Jeśli tak, koniecznie sprawdź się w naszym quizie i odpowiedz na pytania o II wojnie światowej, która na zawsze zmieniła oblicze Polski, Europy i świata.

Quiz o II wojnie światowej. Mniej niż 50%, to wstyd! Pytanie 1 z 15 O której godzinie niemieckie wojska zaatakowały Polskę 1 września 1939 r.? 4:45 4:34 5:30 Następne pytanie