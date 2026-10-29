Quiz. Najlepsze horrory po 2000 roku. Jak dobrze znasz te filmy grozy?

Głównym zadaniem kina grozy jest budzenie w widzach silnych emocji – od niepokoju i lęku, aż po czysty szok. Choć przez dekady wydawało się, że filmowcy wyeksploatowali już wszystkie możliwe motywy, rzeczywistość pokazała coś zupełnie innego. Mimo że wampiry, duchy, seryjni mordercy czy nawiedzone posiadłości towarzyszą nam na ekranach od pokoleń, nowoczesne kino grozy udowodniło, że wciąż potrafi przerażać w świeży i nieoczywisty sposób.

Historia straszenia na srebrnym ekranie

Horror to jeden z najstarszych i najbardziej lubianych gatunków w historii kinematografii. Jego korzenie sięgają samych początków kina, a za pierwszy film tego typu uznaje się krótkometrażową, francuską produkcję „Rezydencja diabła” z 1896 roku. Reżyser George Méliès już wtedy eksperymentował z formą, która miała wywoływać ciarki u ówczesnych widzów.

Prawdziwy rozkwit gatunku przypadł na lata 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy to powstało wiele kultowych dzieł kształtujących wyobraźnię fanów. Jednak po tym złotym okresie nadeszły lata 90., które dla wielu miłośników mocnych wrażeń były czasem pewnego zastoju. Pojawiły się wtedy obawy, że formuła horroru wyczerpała się i nowe stulecie nie przyniesie już niczego przełomowego.

Odrodzenie gatunku po 2000 roku

Przewidywania o zmierzchu kina grozy okazały się na szczęście błędne. Wiek XXI przyniósł prawdziwe odrodzenie tego gatunku, a horrory stały się jednymi z najbardziej wyczekiwanych produkcji w kinowych repertuarach. Twórcy zaczęli sięgać po nowe środki wyrazu, łącząc klasyczne motywy z nowoczesną realizacją i głębią psychologiczną.

W ostatnich dekadach na ekranach pojawiło się wiele tytułów, które zyskały status kultowych i na nowo zdefiniowały strach w kinie. Do najważniejszych produkcji tego okresu można zaliczyć między innymi:

serię „Piła” , która wprowadziła nową jakość do nurtu thrillerów medycznych i horrorów,

, która wprowadziła nową jakość do nurtu thrillerów medycznych i horrorów, filmy z rozbudowanego uniwersum „Obecności” ,

, klimatyczne i niepokojące dzieła, takie jak „Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii” oraz „Lighthouse” ,

oraz , produkcje uderzające w najczulsze struny ludzkiej psychiki: „Babadook”, „Naznaczony” czy „Dziedzictwo. Hereditary”.

Sprawdź swoją wiedzę o nowoczesnych horrorach

Jeśli uważasz się za fana kina grozy i regularnie śledzisz premiery filmów z dreszczykiem, mamy dla Ciebie wyzwanie. Przygotowaliśmy test wiedzy, który pozwoli Ci sprawdzić, jak dobrze zapamiętałeś najciekawsze i najstraszniejsze produkcje wydane po 2000 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie mroczne historie, które w ostatnich latach nie pozwalały widzom zasnąć.

Quiz składa się z 10 pytań dotyczących najważniejszych horrorów ostatnich lat. Czy uda Ci się zdobyć komplet punktów? Przekonaj się sam i sprawdź, czy Twoja wiedza o współczesnym kinie grozy jest tak solidna, jak myślisz. Życzymy powodzenia w mierzeniu się z filmowymi koszmarami!

Quiz. Najlepsze horrory po 2000 roku. Jak dobrze znasz te filmy grozy? Pytanie 1 z 10 Który duet aktorów wcielił się w role słynnego małżeństwa demonologów Eda i Lorraine Warrenów w horrorze „Obecność” (2013)? Patrick Wilson i Vera Farmiga Ben Affleck i Liv Tyler Eric Bana i Lili Taylor Następne pytanie