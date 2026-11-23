Choć dziś mikołajki są bardzo skomercjalizowane, to dawniej nierozłącznie powiązane były ze św. Mikołajem, biskupem z Miry, który słynął z dobroci, życzliwości oraz pomocy biednym. Chociaż oficjalna narracja władz PRL niechętnie eksponowała religijne korzenie tej tradycji, mikołajki były jednym z najbardziej wyczekiwanych dni w roku, szczególnie przez dzieci. Szóstego grudnia w szkołach i przedszkolach organizowano specjalne akademie i spotkania z Mikołajem, którym najczęściej był przebrany nauczyciel lub pracownik szkoły. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i otrzymywały drobne upominki. Władze PRL-u starały się dbać o swoich pracowników, dlatego też w zakładach pracy rozdawano paczki dla dzieci pracowników, w których można było znaleźć drobne upominki oraz słodycze. Pamiętacie, jak obchodzono mikołajki w czasach PRL-u? Jeśli żyliście w tamtym okresie, z pewnością bez problemu odpowiecie na pytania w naszym quizie!

Quiz. Mikołajki w czasach PRL-u. Młodzież nie ma szans! Pytanie 1 z 13 Kim włądze PRL-u chciały zastąpić św. Mikołaja? Wielkopolskim Gwiazdorem Radzieckim Dziadkiem Mrozem Śląskim Dzieciątkiem Następne pytanie