Województwa Polski, z ich stolicami, to kluczowy element geografii kraju. Każde z 16 województw ma swoją charakterystykę — od wielkomiejskich centrów po malownicze tereny wiejskie. Warszawa, serce kraju i stolica, bije rytmem biznesu i kultury, podczas gdy Kraków, z bogatą historią i artystycznym duchem, przyciąga miłośników sztuki i turystów z całego świata. Poznanie geografii Polski to również zrozumienie jej przeszłości - burzliwej historii, która kształtowała oblicze miast i wsi. Od Solidarności w Gdańsku po średniowieczne zaułki w Lublinie, każdy zakątek kraju ma coś do powiedzenia o narodowej tożsamości i dążeniach Polaków do wolności. Geografia nie kończy się na nazwach i granicach województw. To złożony obraz ludzi, którzy tu mieszkają, ich codziennych spraw, tradycji i zwyczajów. Dzięki tej różnorodności, nasz kraj pozostaje jednym z niezwykle fascynujących miejsc na mapie Europy, które zawsze warto odkrywać na nowo.

Viki Gabor nie chce zostać na stałe w Polsce