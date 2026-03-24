PRL - dla jednych czas młodości, wspomnień i "kolejki po wszystko", dla innych - symbol szarości, braku wolności i absurdów systemu, w którym logika często przegrywała z ideologią. Choć od upadku komunistycznego ustroju minęły już dziesięciolecia, opowieści o życiu w tamtych latach wciąż potrafią budzić i śmiech, i niedowierzanie. Hasło "towar deficytowy" nie oznaczało luksusu, lecz codzienność. Aby zdobyć mięso, pralkę, a czasem nawet buty, potrzebne były znajomości, talony lub łapówki. Z kolei popularne "kartki" na żywność i produkty codziennego użytku wprowadziły do życia Polaków rytuał racjonowania. Pomysłowość Polaków była największym "wynalazkiem" tamtych czasów - bo gdy czegoś brakowało, trzeba było to po prostu zrobić samemu lub w pokrętny sposób zdobyć. Jeśli pamiętacie czasy PRL-u, z pewnością nie będziecie mieć najmniejszych problemów, aby odpowiedzieć na pytania w naszym quizie.

Quiz. Absurdy życia w PRL-u. Sprawdź, ile z nich pamiętasz Pytanie 1 z 12 Sposobem na niedobory mięsa stał się: Specjalny przydział produktów sojowych Bezmięsny poniedziałek Zakaz jedzenia mięsa dla dzieci poniżej 10. roku życia Następne pytanie