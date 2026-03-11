Po zakończeniu II wojny światowej, Polska, choć wyzwolona od niemieckiej okupacji, znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Władzę przejęli komuniści, wspierani przez Moskwę, ignorując aspiracje społeczeństwa do prawdziwej demokracji. Utworzony w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) stał się zalążkiem przyszłego rządu, a sfałszowane wybory w 1947 roku przypieczętowały przejęcie władzy przez komunistów. Rozpoczął się proces sowietyzacji, czyli narzucania polskiemu społeczeństwu modelu ustrojowego i ideologicznego wzorowanego na ZSRR. Represje, strajki robotników oraz wprowadzenie stanu wojennego, to wydarzenia, które na zawsze ukształtowały polską historię i pozostawiły głębokie ślady w świadomości i mentalności Polaków. Sprawdź, jak wiele pamiętasz z tego okresu.
Quiz - historia PRL-u. Młodzież nie ma szans!
2026-03-11 8:25
Historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to niezwykle burzliwy i skomplikowany okres w dziejach Polski. Czas trwający od 1944 roku do upadku komunizmu w 1989 roku, charakteryzował się dominacją ideologii komunistycznej, zależnością od Związku Radzieckiego oraz walką społeczeństwa o wolność i suwerenność. Myślisz, że historię masz w małym palcu? Jeśli tak, koniecznie sprawdź się w naszym quizie!