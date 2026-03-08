Quiz. Dzień kobiet w PRL-u. Pamiętasz, jak obchodzono go za komuny?

Święto przypadające na 8 marca było obchodzone hucznie w zakładach pracy, szkołach i instytucjach państwowych. Wszyscy mężczyźni, bez względu na wiek i zajmowaną pozycję, składali kobietom życzenia, a pracownice często otrzymywały symboliczne upominki. Dzień kobiet był również okazją do organizowania oficjalnych akademii i uroczystości. W szkołach dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki dla nauczycielek, a w zakładach pracy organizowano zebrania, podczas których dyrekcja składała życzenia i dziękowała kobietom za ich pracę, a władze podkreślały rolę kobiet w budowie socjalistycznego państwa. Pamiętacie dzień kobiet z czasów PRL-u? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie!

Quiz. Dzień kobiet w czasach PRL-u. Pamiętasz, jak obchodzono go za komuny? Pytanie 1 z 13 W którym roku ustanowiono dzień kobiet? W 1945 r. W 1910 r. W 1960 r.