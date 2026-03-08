Święto przypadające na 8 marca było obchodzone hucznie w zakładach pracy, szkołach i instytucjach państwowych. Wszyscy mężczyźni, bez względu na wiek i zajmowaną pozycję, składali kobietom życzenia, a pracownice często otrzymywały symboliczne upominki. Dzień kobiet był również okazją do organizowania oficjalnych akademii i uroczystości. W szkołach dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki dla nauczycielek, a w zakładach pracy organizowano zebrania, podczas których dyrekcja składała życzenia i dziękowała kobietom za ich pracę, a władze podkreślały rolę kobiet w budowie socjalistycznego państwa. Pamiętacie dzień kobiet z czasów PRL-u? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie!
Quiz. Dzień kobiet w PRL-u. Pamiętasz, jak obchodzono go za komuny?
2026-03-08 4:39
Dzień kobiet w czasach PRL-u z wielką pieczołowitością obchodzono w całym kraju. Podobnie, jak wiele innych świąt, w Polsce Ludowej 8 marca nabrał propagandowego charakteru i stał się jednym z obowiązkowych elementów socjalistycznej rzeczywistości. Pamiętacie, jak obchodzono dzień kobiet za komuny?