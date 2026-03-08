Kamil Majchrzak kontra Novak Djoković w Indian Wells. Jak przebiegło pierwsze spotkanie Polaka z legendą?

Pierwsze spotkanie Majchrzaka z Novakiem Djokoviciem

Dla Kamila Majchrzaka pojedynek z Novakiem Djokoviciem w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Indian Wells był wydarzeniem bezprecedensowym. To było ich pierwsze bezpośrednie starcie. Serb, rozstawiony z "trójką", jest nie tylko pięciokrotnym triumfatorem tej prestiżowej imprezy, ale także rekordzistą pod względem liczby wygranych turniejów wielkoszlemowych, mając ich na koncie aż 24. Majchrzak nie ukrywał, że możliwość zmierzenia się z tak utytułowanym przeciwnikiem była dla niego źródłem dużej ekscytacji.

Polak wielokrotnie podkreślał, że zawsze chciał zmierzyć się z Djokoviciem, ponieważ nigdy wcześniej nie miał okazji rywalizować z innymi legendami tenisa, takimi jak Rafael Nadal czy Roger Federer. Wspominał także wspólny trening na Wimbledonie w 2022 roku. To doświadczenie pozwoliło mu z bliska obserwować nie tylko technikę uderzeń Serba, ale także jego profesjonalne nastawienie i precyzję w każdym ruchu. Majchrzak liczył, że z sobotniego meczu wyciągnie jak najwięcej cennych wniosków.

"To jeden z najlepszych tenisistów w historii, a jeśli masz się czegoś nauczyć, to najlepiej uczyć się od najlepszych. Poza tym nigdy nie miałem okazji zagrać z Rafą Nadalem czy Rogerem Federerem, więc miałem nadzieję, że kiedyś będę mógł zmierzyć się z Novakiem" - przy priznał, cytowany przez oficjalną stronę internetową ATP.

Przebieg zaciętego pojedynku na korcie w Kalifornii

Majchrzak rozpoczął mecz bez żadnych kompleksów, zaskakując Djokovicia przełamaniem serwisu już w pierwszym gemie. Polak szybko objął prowadzenie 4:1, grając odważnie i solidnie, co wprawiło nieco ospałego Serba w zakłopotanie. Mimo trzech szans Djokovicia na odrobienie strat i doprowadzenie do remisu, polski podopieczny niemieckiego trenera Christophera Kasa zdołał utrzymać przewagę i wygrał pierwszą partię 6:4, demonstrując świetną formę i determinację na korcie.

W drugim secie 38-letni Djoković, choć początkowo nie forsował tempa, zaprezentował większą precyzję i skuteczność serwisu. Wykorzystał mniej regularną grę i błędy Majchrzaka, pewnie zwyciężając 6:1. W decydującej partii Serb bazował na swoim bogatym doświadczeniu i sprycie, kontrolując kluczowe momenty, co potwierdziło się w decydującym o przełamaniu punkcie na 3:2. Djoković wygrał ten set 6:2, kończąc mecz po dwóch godzinach i trzynastu minutach efektownym zagraniem przy siatce, a jego umiejętności docenił nawet siedzący na trybunach słynny amerykański przedsiębiorca Bill Gates.

Dalsza droga Djokovicia i bilans z Polakami

Dla Novaka Djokovicia było to pierwsze zwycięstwo w turnieju po przegranym finale Australian Open z Carlosem Alcarazem. Jego kolejnym rywalem w Indian Wells będzie Amerykanin Aleksandar Kovacevic, który wcześniej wyeliminował z rozgrywek Huberta Hurkacza. Serb, który spędził łącznie 428 tygodni na pozycji lidera światowego rankingu, konsekwentnie buduje swoją legendę w świecie tenisa.

Konfrontacja z Kamilem Majchrzakiem była dla Djokovicia czternastą w karierze z polskim tenisistą, a Serb pozostaje w tych meczach niepokonany. Wcześniej osiem razy pokonał Huberta Hurkacza, czterokrotnie triumfował nad Łukaszem Kubotem i zwyciężył w jedynym spotkaniu z Jerzym Janowiczem. Ten imponujący bilans podkreśla jego dominację nad polskimi zawodnikami na przestrzeni lat i potwierdza, że jest on wyjątkowym graczem w historii tenisa.

