Turniej ATP w Indian Wells. Majchrzak przegrywa z Djokoviciem, ale czy zaskoczył faworyta?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-08 2:17

Kamil Majchrzak zakończył udział w turnieju ATP 1000 w kalifornijskim Indian Wells, przegrywając w drugiej rundzie z utytułowanym Serbem Novakiem Djokoviciem. Polski tenisista zmierzył się z jednym z największych graczy w historii sportu, co dla Majchrzaka było pierwszym takim pojedynkiem w karierze. Choć wynik meczu wskazuje na dominację Serba, początek spotkania Majchrzak kontra Djoković dostarczył niespodziewanych emocji, zmieniając początkowy obraz rywalizacji.

Djoković vs Majchrzak. Jak przebiegał mecz?

Mecz drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Indian Wells pomiędzy Kamilem Majchrzakiem a Novakiem Djokoviciem trwał łącznie dwie godziny i trzynaście minut. Spotkanie, zakończone po godzinie pierwszej w nocy czasu polskiego, było pierwszym oficjalnym pojedynkiem polskiego tenisisty z rozstawionym z numerem trzecim Serbem. Majchrzak zaprezentował solidną grę, szczególnie w początkowej fazie rywalizacji.

Novak Djoković to pięciokrotny triumfator imprezy w Indian Wells, zdobywający tytuły w latach 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016. Serb jest również 24-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii tenisa. Jego doświadczenie na kortach cementowych często decyduje o końcowych wynikach.

Jaki bilans ma Djoković z Polakami?

Ten pojedynek był czternastym starciem utytułowanego Serba z tenisistą z Polski w jego karierze. Oficjalny bilans Novaka Djokovicia przeciwko Hubertowi Hurkaczowi, Łukaszowi Kubotowi, Jerzemu Janowiczowi oraz Kamilowi Majchrzakowi wynosi obecnie imponujące czternaście zwycięstw i zero porażek. Polacy dotychczas nie znaleźli sposobu na pokonanie byłego lidera światowego rankingu.

Po wyeliminowaniu Kamila Majchrzaka, kolejnym przeciwnikiem Novaka Djokovicia w turnieju w Indian Wells będzie Amerykanin Aleksandar Kovacevic. Kovacevic awansował do kolejnej rundy po tym, jak na otwarcie rywalizacji wyeliminował Huberta Hurkacza, co było pewnym zaskoczeniem. Mecz Djoković – Majchrzak zakończył się wynikiem 4:6, 6:1, 6:2 na korzyść Serba.

