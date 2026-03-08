Turniej ATP w Indian Wells. Majchrzak przegrywa z Djokoviciem, ale czy zaskoczył faworyta?

Djoković vs Majchrzak. Jak przebiegał mecz?

Mecz drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Indian Wells pomiędzy Kamilem Majchrzakiem a Novakiem Djokoviciem trwał łącznie dwie godziny i trzynaście minut. Spotkanie, zakończone po godzinie pierwszej w nocy czasu polskiego, było pierwszym oficjalnym pojedynkiem polskiego tenisisty z rozstawionym z numerem trzecim Serbem. Majchrzak zaprezentował solidną grę, szczególnie w początkowej fazie rywalizacji.

Novak Djoković to pięciokrotny triumfator imprezy w Indian Wells, zdobywający tytuły w latach 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016. Serb jest również 24-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii tenisa. Jego doświadczenie na kortach cementowych często decyduje o końcowych wynikach.

Jaki bilans ma Djoković z Polakami?

Ten pojedynek był czternastym starciem utytułowanego Serba z tenisistą z Polski w jego karierze. Oficjalny bilans Novaka Djokovicia przeciwko Hubertowi Hurkaczowi, Łukaszowi Kubotowi, Jerzemu Janowiczowi oraz Kamilowi Majchrzakowi wynosi obecnie imponujące czternaście zwycięstw i zero porażek. Polacy dotychczas nie znaleźli sposobu na pokonanie byłego lidera światowego rankingu.

Po wyeliminowaniu Kamila Majchrzaka, kolejnym przeciwnikiem Novaka Djokovicia w turnieju w Indian Wells będzie Amerykanin Aleksandar Kovacevic. Kovacevic awansował do kolejnej rundy po tym, jak na otwarcie rywalizacji wyeliminował Huberta Hurkacza, co było pewnym zaskoczeniem. Mecz Djoković – Majchrzak zakończył się wynikiem 4:6, 6:1, 6:2 na korzyść Serba.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.