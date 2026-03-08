Debiut Vukovicia w Widzewie: triumf nad Lechem zmienia sytuację w tabeli. Czy to początek nowej passy?

Widzew Łódź pokonuje Lecha Poznań 2:1

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy, Widzew Łódź odniósł zwycięstwo nad Lechem Poznań, zdobywając bramki dzięki Hiszpanowi Franowi Alvarezowi w 34. minucie oraz Duńczykowi Emilowi Kornvigowi w 52. minucie. Jedynego gola dla gości, obrońców tytułu mistrzowskiego, strzelił Islandczyk Gisli Thordarson w 28. minucie meczu. Ten wynik był przełomowy dla gospodarzy, którzy zdołali odwrócić losy spotkania po początkowej stracie bramki.

Zwycięstwo Widzewa przerwało imponującą serię czterech ligowych zwycięstw Lecha Poznań, co uniemożliwiło im objęcie prowadzenia w tabeli Ekstraklasy. Dodatkowo, Poznaniacy w środku tygodnia ponieśli porażkę w rozgrywkach Pucharu Polski, odpadając z turnieju po przegranej 0:1 w ćwierćfinale z Górnikiem Zabrze. Mecz z Widzewem był kolejnym trudnym wyzwaniem dla mistrza kraju w krótkim odstępie czasu.

Wygrana Widzewa: Co zmienia w tabeli Ekstraklasy?

Trener Aleksandar Vuković wyraził zadowolenie z wygranej, podkreślając jej znaczenie nie tylko ze względu na swój debiut, ale przede wszystkim z uwagi na trudną sytuację zespołu w tabeli. Stwierdził, że mimo iż to wielki wyczyn, jest to zaledwie mały krok w kierunku poprawy, ponieważ drużyna prawdopodobnie nadal pozostanie w strefie zagrożonej spadkiem. Trzy punkty dają jednak nadzieję na odwrócenie złej passy i obranie właściwego kierunku dla łódzkiego klubu.

Serbski szkoleniowiec przyznał, że w swoim pierwszym meczu w Widzewie towarzyszyło mu nieco szczęścia, które w przeszłości mogło brakować jego poprzednikom. Zaznaczył, że wynik meczu świadczy o silnym charakterze i mentalności drużyny, która potrafiła odwrócić niekorzystny rezultat, grając pod dużą presją po odpadnięciu z Pucharu Polski i mierząc się z mistrzem kraju. Ta determinacja zobowiązuje zespół do dalszej ciężkiej pracy i świadczy o jego dużym potencjale.

"Powiedziałem drużynie, że to wielki wyczyn, ale też tylko jeden mały krok do poprawy sytuacji, bo po tej kolejce zapewne dalej będziemy w strefie zagrożonej spadkiem. Dużo jeszcze przed nami, ale te trzy punkty coś dają. Przede wszystkim nadzieję, że jesteśmy w stanie iść w dobrym kierunku" – powiedział Vuković.

Komentarz trenera Lecha po meczu z Widzewem

Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, ocenił spotkanie jako bardzo wyrównane, które równie dobrze mogło zakończyć się remisem, co uważałby za sprawiedliwy wynik. Jego zdaniem, zwyciężyła drużyna, która była bardziej skuteczna i efektywna w realizacji swoich założeń taktycznych na boisku. Analiza meczu pokazała różnice w wykorzystywaniu okazji przez obie strony.

Duński szkoleniowiec tłumaczył, że intensywny harmonogram, czyli czwarty mecz w ciągu dziesięciu dni, zmusił go do rotacji w składzie drużyny. Podkreślił jednak, że zmiennicy, którzy pojawili się na boisku od pierwszej minuty, spisali się dobrze i był z nich zadowolony. Frederiksen stanowczo stwierdził, że nie zamierza panikować po dwóch porażkach z rzędu, przypominając o niedawnej serii sześciu zwycięstw. Nie ma nic straconego w walce o czołowe miejsca w lidze, a nerwowość pojawi się dopiero po ewentualnym czwartym czy piątym przegranym meczu.

Tabela Ekstraklasy: Widzew i Lech po meczu

Dzięki triumfowi nad Lechem Poznań, Widzew Łódź zdołał opuścić strefę spadkową, zajmując obecnie 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy, co jest znaczącą poprawą sytuacji. Z kolei Lech Poznań, mimo porażki, utrzymuje się na trzeciej pozycji, z trzema punktami straty do liderującego Zagłębia Lubin. Sytuacja w górnej części tabeli pozostaje dynamiczna i bardzo wyrównana.

W nadchodzących kolejkach ligowych Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia, co będzie kolejnym testem dla nowego trenera i jego zespołu. Drużyna z Poznania również zagra na boisku rywala, gdzie czeka ją spotkanie z Zagłębiem Lubin, które jest liderem rozgrywek. Te mecze będą kluczowe dla dalszych losów obu drużyn w bieżącym sezonie Ekstraklasy i ich pozycji w tabeli.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.