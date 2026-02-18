Quiz dla oczytanych. Uzupełnij brakujące słowo w podanym tytule książki

Choć wielu czytanie książek może kojarzyć się z nieprzyjemnym szkolnym obowiązkiem, to jest to inwestycja w siebie, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach życia. Czytanie książek poszerza naszą wiedzę o świecie, historii, kulturze, nauce i technologii. Czytając, poznajemy nowe fakty, koncepcje i perspektywy, ale również rozwija nasze słownictwo, gdyż kontakt z językiem literackim wzbogaca nasze słownictwo i poprawia umiejętność wyrażania myśli. Czytanie ma również pozytywny wpływ na nasz mózg. Podczas czytania książek tworzą się nowe połączenia neuronalne, co pomaga utrzymać go w dobrej kondycji. Dodatkowo pozytywnie wpływa na nasze zdolności kognitywne i pomaga poprawić koncentrację i pamięć. Przede wszystkim jednak, czytanie to doskonały sposób na relaks i oderwanie się od codziennych problemów. Jeśli lubisz czytać książki, ten quiz jest dla ciebie! Sprawdź, swoją wiedzę z klasyki literatury i podaj brakujące słowo w tytułach znanych dzieł.

