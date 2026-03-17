Iga Świątek zagra z Magdą Linette na Florydzie. Znamy szczegóły polskiego starcia

W turnieju Miami Open zobaczymy starcie Igi Świątek oraz Magdy Linette.

Będzie to zaledwie drugi oficjalny pojedynek obu zawodniczek na światowych kortach.

Kibice od momentu losowania drabinki liczyli na polsko-polskie starcie, jednak najpierw Poznanianka musiała wyeliminować reprezentującą Francję Warwarę Graczową. Magda Linette ostatecznie triumfowała w trzech setach 2:6, 6:2, 6:0, co zagwarantowało jej awans i spotkanie z utytułowaną rodaczką Igą Świątek.

Będzie to dopiero druga oficjalna konfrontacja obu tenisistek. Poprzednio spotkały się w październiku 2023 roku na kortach w Pekinie. Wówczas starcie wywołało ogromne zainteresowanie kibiców, ale starsza z Polek wyraźnie ustępowała rywalce, a Iga Świątek gładko zwyciężyła 6:1, 6:1, dominując przez cały mecz.

Tym razem dodatkowym atutem pięćdziesiątej rakiety świata może być obecność Agnieszki Radwańskiej. Zwyciężczyni amerykańskiego turnieju z 2012 roku przebywa na Florydzie i pełni rolę konsultantki Linette. Wsparcie wybitnej Krakowianki i jej pomysł na taktykę mogą okazać się kluczowe w nadchodzącej konfrontacji.

Magda Linette zajmuje aktualnie 50. pozycję w światowym zestawieniu WTA. W ubiegłorocznej edycji imprezy doszła aż do ćwierćfinału, gdzie przegrała 3:6, 2:6 z Jasmine Paolini. Na tym samym etapie z turniejem pożegnała się triumfatorka z 2022 roku, Iga Świątek, która musiała uznać wyższość Alexandry Eali, ulegając w dwóch setach 2:6, 5:7.

Kiedy Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linette w Miami Open?

Polski pojedynek w ramach drugiej rundy turnieju zaplanowano na czwartek, 19 marca 2026 roku. Dokładny plan gier oraz godzinę rozpoczęcia meczu organizatorzy ogłoszą w środę wieczorem. Transmisję z kobiecych zmagań na kortach na Florydzie będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem stacji Canal+ Sport 2.

