Iga Świątek straciła cierpliwość na treningu. Nerwowa wymiana zdań z trenerem

Niepokojące sceny na treningu Igi Świątek

Przed startem turnieju Miami Open wokół Igi Świątek panuje dość napięta atmosfera. W przestrzeni medialnej opublikowano kadry z treningu, na których uchwycono nerwową dyskusję Polki ze szkoleniowcem Wimem Fissettem. Kibice i eksperci zastanawiają się, czy to jedynie chwilowe napięcie, czy może oznaka poważniejszego kryzysu w sztabie szkoleniowym mistrzyni Wimbledonu.

Problemy po turnieju w Indian Wells

Iga Świątek przystępuje do rywalizacji na Florydzie po bolesnej porażce w Indian Wells. Choć początkowo radziła sobie tam świetnie, w starciu z Eliną Switoliną zagrała poniżej oczekiwań, ulegając rywalce 2:6, 6:4, 4:6. Od pierwszych minut tamtego spotkania Raszynianka wydawała się mocno zestresowana, a tuż przed decydującym gemem dała upust swoim emocjom, wdając się w głośną i nerwową wymianę zdań ze swoim sztabem szkoleniowym.

Złe emocje Igi Świątek przeniosły się na Florydę?

Wiele wskazuje na to, że trudne emocje wciąż towarzyszą polskiej zawodniczce i jej ekipie. Agencje fotograficzne udostępniły zdjęcia z przygotowań w Miami, na których Iga Świątek wyraźnie traci cierpliwość podczas rozmowy z Wimem Fissettem. Zniecierpliwienie wypisane na twarzy tenisistki rodzi pytania o to, czy to zwykłe, treningowe spięcie, czy dowód na utrzymujące się problemy wewnątrz teamu?

Z kim Iga Świątek zagra w Miami Open?

Iga Świątek swój premierowy pojedynek w Miami Open rozegra w czwartek, mierząc się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Magdą Linette a Warwarą Graczową. Warto przypomnieć, że w 2022 roku Świątek triumfowała w tym turnieju, będąc w trakcie swojej niesamowitej passy 37 wygranych spotkań. Zmagania na Florydzie utrudniają specyficzne warunki: znacznie szybsza nawierzchnia niż w Kalifornii, niższe odbicie piłki oraz męcząca, wysoka wilgotność powietrza. Dodatkowym wyzwaniem jest zmiana strefy czasowej. W poprzednim sezonie przygoda Igi z Miami zakończyła się na etapie ćwierćfinału po zaskakującej porażce z Filipinką Alexandrą Ealą.