Iga Świątek straciła cierpliwość na treningu. Nerwowa wymiana zdań z trenerem

Michał Chojecki
2026-03-17 15:42

Iga Świątek przygotowuje się do pierwszego mecz w turnieju Miami Open, a w sieci pojawiły się fotografie z jej treningu, które wywołały sporo emocji. Widać na nich, jak wyraźnie sfrustrowana polska tenisistka prowadzi ostrą wymianę zdań ze swoim szkoleniowcem, Wimem Fissettem.

Niepokojące sceny na treningu Igi Świątek

Przed startem turnieju Miami Open wokół Igi Świątek panuje dość napięta atmosfera. W przestrzeni medialnej opublikowano kadry z treningu, na których uchwycono nerwową dyskusję Polki ze szkoleniowcem Wimem Fissettem. Kibice i eksperci zastanawiają się, czy to jedynie chwilowe napięcie, czy może oznaka poważniejszego kryzysu w sztabie szkoleniowym mistrzyni Wimbledonu.

Iga Świątek i Wim Fissette w Miami
Problemy po turnieju w Indian Wells

Iga Świątek przystępuje do rywalizacji na Florydzie po bolesnej porażce w Indian Wells. Choć początkowo radziła sobie tam świetnie, w starciu z Eliną Switoliną zagrała poniżej oczekiwań, ulegając rywalce 2:6, 6:4, 4:6. Od pierwszych minut tamtego spotkania Raszynianka wydawała się mocno zestresowana, a tuż przed decydującym gemem dała upust swoim emocjom, wdając się w głośną i nerwową wymianę zdań ze swoim sztabem szkoleniowym.

Złe emocje Igi Świątek przeniosły się na Florydę?

Wiele wskazuje na to, że trudne emocje wciąż towarzyszą polskiej zawodniczce i jej ekipie. Agencje fotograficzne udostępniły zdjęcia z przygotowań w Miami, na których Iga Świątek wyraźnie traci cierpliwość podczas rozmowy z Wimem Fissettem. Zniecierpliwienie wypisane na twarzy tenisistki rodzi pytania o to, czy to zwykłe, treningowe spięcie, czy dowód na utrzymujące się problemy wewnątrz teamu?

Z kim Iga Świątek zagra w Miami Open?

Iga Świątek swój premierowy pojedynek w Miami Open rozegra w czwartek, mierząc się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Magdą Linette a Warwarą Graczową. Warto przypomnieć, że w 2022 roku Świątek triumfowała w tym turnieju, będąc w trakcie swojej niesamowitej passy 37 wygranych spotkań. Zmagania na Florydzie utrudniają  specyficzne warunki: znacznie szybsza nawierzchnia niż w Kalifornii, niższe odbicie piłki oraz męcząca, wysoka wilgotność powietrza. Dodatkowym wyzwaniem jest zmiana strefy czasowej. W poprzednim sezonie przygoda Igi z Miami zakończyła się na etapie ćwierćfinału po zaskakującej porażce z Filipinką Alexandrą Ealą.

