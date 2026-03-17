Wyzwania przed Rakowem i Lechem

Raków Częstochowa oraz Lech Poznań przygotowują się do rewanżowych spotkań w Lidze Konferencji UEFA, gdzie muszą odrobić straty z pierwszych meczów. Raków, pełniący rolę gospodarza, zagra w Sosnowcu, co jest już tradycją, z uwagi na potrzebę ochrony murawy stadionu. W związku z tym przełożono mecz pierwszoligowej Wieczystej Kraków, która również korzysta z tego obiektu. Z kolei Lech czeka wyjazd do Krakowa, gdzie zespół z Doniecka, ze względu na sytuację wojenną w Ukrainie, rozgrywa swoje mecze.

W pierwszym starciu we Florencji, Raków zdołał wyjść na prowadzenie dzięki bramce Jonatana Brauta Brunesa, jednak Fiorentina szybko wyrównała, a następnie zdobyła zwycięskiego gola z rzutu karnego. Była to pierwsza porażka Rakowa w europejskich rozgrywkach w tym sezonie. W miniony weekend drużyna z Częstochowy przegrała także w lidze, co nie nastraja pozytywnie przed rewanżem z włoskim zespołem, który ostatnio prezentuje się coraz lepiej.

Lech Poznań kontra Szachtar Donieck – czy Kolejorz zdoła odrobić straty?

Lech Poznań, po porażce z Szachtarem Donieck, musiał szukać optymizmu w ligowym zwycięstwie nad Zagłębiem Lubin. W Krakowie, gdzie Szachtar rozgrywa swoje mecze, Lech musi wygrać różnicą co najmniej dwóch bramek, co w tej edycji Ligi Konferencji nie udało się jeszcze żadnej drużynie. Szachtar, choć skuteczny na wyjazdach, w roli gospodarza radzi sobie gorzej, co może być szansą dla Lecha.

Jeśli Raków zdoła wyeliminować Fiorentinę, w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary Crystal Palace - AEK Larnaka. Lech natomiast, pokonując Szachtar, trafi na zwycięzcę rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga. Drabinka rozgrywek jest tak ułożona, że istnieje możliwość, iż polskie zespoły spotkają się w półfinale.

Perspektywy polskich drużyn w Lidze Konferencji

Raków awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji bezpośrednio, zajmując drugie miejsce w fazie zasadniczej, co było nagrodą dla ośmiu najlepszych drużyn. Lech natomiast musiał przejść przez baraże, gdzie pokonał fiński KuPS Kuopio. Finał rozgrywek zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

Liga Konferencji, choć jest najniższym szczeblem rozgrywek UEFA, stanowi doskonałą okazję do zdobywania punktów rankingowych oraz premii finansowych. Dzięki osiągnięciom takich drużyn jak Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok, które w poprzedniej edycji dotarły do ćwierćfinału, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

Źródło PAP.