Andrzejki w czasach PRL-u były wyjątkowym wydarzeniem, któremu towarzyszyły zabawy i spotkania w gronie znajomych. Pierwsza wzmianka o andrzejkach w naszym kraju pojawiła się już w roku 1557, jednak dopiero kilka wieków później była rozpowszechniona. Choć dziś andrzejki zostały wyparte przez zachodnie święto Halloween, to w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obchody tego wydarzenia stanowiły ważny element polskiej kultury, a jego świecki charakter doskonale komponował się z socjalistyczną rzeczywistością, w której starano się wyplenić wszelkie przejawy religijności i zastąpić je tradycjami świeckimi. W czasach PRL-u, podobnie, jak w późniejszych okresach andrzejki były przede wszystkim okazją do spotkań towarzyskich w gronie rodziny i przyjaciół, oraz stanowiły pretekst do zabaw w nieformalnym stylu. Jeśli żyliście w czasach PRL-u, z pewnością doskonale pamiętacie, jak wyglądały andrzejkowe zabawy i odpowiedź na poniższe pytania nie sprawi wam najmniejszego problemu!

Quiz. Andrzejki w czasach PRL-u. Pamiętasz, jak je obchodzono? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Kiedy obchodzono Andrzejki? 31 października W nocy z 29 na 30 listopada 30 listopada Następne pytanie