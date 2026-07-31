Serial Świat według Kiepskich to jedna z najdłużej emitowanych produkcji w historii polskiej telewizji. Choć nowe odcinki nie są już produkowane, przygody mieszkańców wrocławskiej kamienicy wciąż można oglądać na szklanym ekranie dzięki licznym powtórkom. Wiele osób z sentymentem wraca zwłaszcza do tych najwcześniejszych sezonów, które ukształtowały polski sitcom i wprowadziły do języka potocznego wiele kultowych zwrotów.

Początki, które przeszły do historii

Wszystko zaczęło się 16 marca 1999 roku. To właśnie wtedy wyemitowano pierwszy, pilotowy odcinek opowieści o rodzinie z ulicy Ćwiartki 3/4. W tamtym czasie format sitcomu był w Polsce pewną nowością, a przedstawiciele stacji Polsat podchodzili do projektu z dużą ostrożnością. Chciano sprawdzić, czy specyficzny humor i przerysowane postacie przypadną do gustu polskiej publiczności, która dopiero oswajała się z taką formą telewizyjnej rozrywki.

Wyniki oglądalności trzech pierwszych, próbnych epizodów szybko rozwiały wszelkie wątpliwości. Widzowie błyskawicznie polubili świat Ferdynanda Kiepskiego, co otworzyło drogę do regularnej emisji, która rozpoczęła się jesienią tego samego roku. Nikt wtedy nie przypuszczał, że projekt okaże się tak długowieczny – serial doczekał się aż trzydziestu pięciu sezonów i łącznie 589 odcinków, wliczając w to wydania specjalne.

Kto tworzył świat na Ćwiartki 3/4?

Fundamentem serialu od samego początku była rodzina Kiepskich. Widzowie śledzili losy pomysłowego, choć unikającego stałego zajęcia Ferdynanda, jego ciężko pracującej żony Halinki oraz ich dzieci – Waldusia i Mariolki. Nieodłącznym elementem domowego krajobrazu była także teściowa Ferda, Rozalia, powszechnie znana jako Babka, która często stawała się centrum komediowych konfliktów.

Kolorytu produkcji dodawali również sąsiedzi i postacie drugoplanowe, które z czasem stały się równie ważne dla fanów, co główni bohaterowie. Trudno wyobrazić sobie ten serial bez małżeństwa Heleny i Mariana Paździochów, wiecznie głodnego Arnolda Boczka czy rymującego listonosza Edzia. To właśnie ta grupa aktorów stworzyła bazę, na której budowano humor przez ponad dwie dekady obecności na antenie.

Obsada pełna niespodzianek

Przez lata przez plan Świata według Kiepskich przewinęły się setki osób. Pod względem liczebności obsady produkcja ta zajmuje wyjątkowe miejsce w dziejach polskiej telewizji. Wszystko to za sprawą licznych ról gościnnych, w których pojawiały się znane nazwiska. Szczególnie ciekawe są powroty do najstarszych odcinków, gdzie można dostrzec twarze aktorów występujących w epizodach, o których wielu widzów zdążyło już zapomnieć.

Zmiany w obsadzie na przestrzeni lat były naturalne i nieuniknione, jednak to te pierwsze sezony dla wielu fanów pozostają najbardziej ikoniczne. To w nich krystalizowały się charaktery postaci i relacje między mieszkańcami kamienicy, które przez lata bawiły miliony Polaków przed telewizorami.

Sprawdź swoją pamięć o dawnych bohaterach

Czy uważnie śledziłeś losy mieszkańców wrocławskiej kamienicy od samego początku? Pamiętasz dokładnie, kto pojawiał się w progu mieszkania Kiepskich w pierwszych latach emisji i jakie postacie budowały klimat najstarszych sezonów? To idealny moment, aby zweryfikować swoją wiedzę i przypomnieć sobie aktorów, którzy tworzyli historię tego wyjątkowego serialu. Przekonaj się, jak wiele szczegółów z dawnej obsady zostało w Twojej pamięci!

Pamiętasz, kto pojawił się w pierwszych sezonach "Świata według Kiepskich"? Sprawdź w quizie, czy znasz obsadę naprawdę starych odcinków Pytanie 1 z 10 Który z aktorów zagrał w setnym odcinku Kiepskich? Stanisław Tym Leon Niemczy Bohdan Łazuka Następne pytanie