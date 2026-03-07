Quiz dla osób oczytanych. Wiesz, co znaczą te trudne polskie słowa?

Język polski jest niezwykle bogaty i pełen słów, które wyszły z użycia lub są tak rzadko spotykane, że większość osób nie zna ich znaczenia. Niektóre z nich pochodzą z dawnych czasów, inne funkcjonują w specjalistycznych dziedzinach, a jeszcze inne brzmią znajomo, ale ich definicja może zaskoczyć. Nie od dziś wiadomo, że czytanie książek wzbogaca nasze słownictwo. Warto zatem sięgać po literaturę, która nie tylko dostarczy nam rozrywki, ale również wzbogacić nasze słownictwo i pozwoli lepiej zrozumieć piękno ojczystego języka. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie i sprawdzić, czy znacie znaczenie tych trudnych polskich słów?

Quiz dla oczytanych. Wiesz, co znaczą te trudne polskie słowa? Pytanie 1 z 12 Konfabulacja to nic innego, jak: Uroczyste spotkanie Opowiadanie fałszywych historii Rzadki rodzaj tkaniny Następne pytanie