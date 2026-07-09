Kultowy serial łączył całe pokolenia. Jedni oglądali go dla humoru, inni dla barwnych dialogów, a jeszcze inni dla trafnych komentarzy społecznych, które przemycała w lekkiej i zabawnej formie. "Ranczo" przez lata dostarczało nie tylko rozrywki, ale też zmuszał do refleksji. Pokazywał małą wieś jako mikroświat, w którym spotykają się różne postawy, wartości i charaktery. Były tam spory o władzę, dyskusje o Kościele, polityce i pieniądzach, ale też zwykłe codzienne problemy. Nie brakowało przy tym ironii i celnych obserwacji, które sprawiały, że widzowie śmiali się z Wilkowyj, a jednocześnie odnajdywali w nich samych siebie. To właśnie ten unikalny klimat sprawił, że "Ranczo” stało się czymś więcej niż serialem, a wręcz dla wielu było swoistym komentarzem do rzeczywistości w Polsce.

Fani chętnie wracają do powtórek i wspominają najlepsze sceny. Niektóre teksty bohaterów przeszły do języka potocznego, a widok ławeczki pod sklepem nadal wywołuje uśmiech. Quiz, który przygotowaliśmy, to okazja, by sprawdzić, ile z tych kultowych momentów naprawdę pamiętasz. To świetny sposób, by jeszcze raz przenieść się do Wilkowyj i poczuć atmosferę tego serialowego świata.

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Jak dobrze pamiętasz serial "Ranczo"? Ten quiz jest dla największych fanów Wilkowyj Pytanie 1 z 10 Po kim Lucy Wilska odziedziczyła podupadły dworek? Po prababci Po babci Po ciotce Następne pytanie