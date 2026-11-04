Ile to jest 2x + 6 = 10? To banalnie proste równanie wywołało burzę w sieci

Cała awantura zaczęła się na Twitterze, gdzie ktoś wrzucił równanie i zapytał o rozwiązanie. W ciągu kilku dni wpis zebrał setki tysięcy polubień i komentarzy. Jedni liczyli, drudzy podważali ich wyniki, a jeszcze inni tylko obserwowali chaos, zapisując tweeta i czekając, aż ktoś w końcu rozgryzie ten matematyczny fenomen.

Powstały dwa obozy. Jedni twierdzili, że wynik jest oczywisty, a drudzy, że można go interpretować na kilka sposobów. Ostatecznie w sieci zrobiło się takie zamieszanie, że ciężko było ustalić, kto ma rację. Sprawdźmy, jak ty poradzisz sobie z tym zadaniem.

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Ile to 2x + 6 = 10?

Zapewne tegoroczni maturzyści policzyliby to w kilka sekund, jednak temat zrobił się tak głośny, że trafił nawet do zagranicznych mediów. Niektórzy żartują, że Centralna Komisja Egzaminacyjna powinna wpisać to zadanie do arkusza maturalnego, tylko po to, by sprawdzić, kto umie zachować zimną krew. A jak w końcu rozwiązać tę słynną łamigłówkę?

Najbardziej logiczne rozwiązanie wygląda tak:

odejmujemy 6 od obu stron równania – wychodzi 2x = 4.

Potem dzielimy wszystko przez 2, co daje wynik x = 2.

Proste, prawda? No… prawie. Bo w sieci pojawili się też tacy, którzy wyciągali z tego kosmiczne wartości w stylu 416 746 121. Serio. Im chyba przyda się jeszcze trochę matematycznych ćwiczeń.