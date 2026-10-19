"Ch" czy "h"? Bardzo trudny quiz ortograficzny, który pokonał wielu

Ortografia w języku polskim jest naprawdę skomplikowana i często przysparza wielu problemów. Doskonale wiedzą o tym uczniowie najmłodszych klas, którzy na początku edukacji poznają zasady pisowni i zależności między stosowaniem konkretnych liter. Ci nieco starsi z pewnością również pamiętają dyktanda i długie godziny nauki języka polskiego. Nasz ojczysty język ma wiele wyrazów, co do których możemy mieć wątpliwości związane z ich pisownią. Ortograficzne dylematy potrafią nieźle zdenerwować. Zamiast wysłać pilnego maila czy skleić kilka słów w wiadomości zdarza się, że najpierw musimy sprawdzić, jak zapisać dane słowo. Chyba każdy z nas, przynajmniej raz w życiu spotkał się z podobną sytuacją. To potrafi być niesamowicie frustrujące, prawda?

Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy możesz nazywać się mistrzem ortografii, to trafiłeś w idealne miejsce. Przed tobą quiz z ortografii. Wybraliśmy dziesięć wyrazów z "h" i "ch", które sprawiają wszystkim największą trudność. Twoim zadaniem jest wybranie poprawnego zapisu. Powodzenia!