Jest data i godzina polskich preselekcji do Eurowizji 2026! TVP potwierdza koncert

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 zostały potwierdzone. Choć listę uczestników znamy od 14 stycznia, do tej pory nie było wiadomo, kiedy poznamy zwycięzcę. Według pierwotnego planu koncert preselekcyjny miał odbyć się 14 lutego i do teraz taka informacja znajduje się w regulaminie konkursu, który nie został zaktualizowany. Telewizja Polska postanowiła jednak go zignorować i przesunąć finał polskich preselekcji na marzec. Informacja pojawiła się w mediach dzięki Pudelkowi, który opublikował nieoficjalne donosy z Woronicza. Teraz wiemy już, kiedy zobaczymy koncert. TVP potwierdziło datę, godzinę i kanał emisji występów.

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Kiedy i gdzie oglądać?

Telewizja Polska potwierdza dzień emisji koncertu preselekcyjnego do Eurowizji 2026. Występy uczestników zobaczymy w sobotę, 7 marca 2026 o godzinie 17:35 w TVP1. Wydarzenie ma trwać zaledwie 50 minut! Przypominamy, że mowa o emisji, a nie transmisji, ponieważ nie będzie to koncert na żywo. Uczestnicy potwierdzili, że dostali informacje o nagraniu występów, które później zostaną wyemitowane w telewizji i poddane głosowaniu widzów.

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy

Kto walczy o reprezentowanie Polski na jubileuszowym konkursie w Wiedniu? Oto oficjalny skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026: