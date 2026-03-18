Startuje XI edycja programu edukacyjnego dla młodzieży Finansoaktywni. Tegoroczna misja: „Podatki znamy i o przyszłość dbamy!”

Ogólnopolski program Ministerstwa Finansów skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych.

W ramach misji „Podatki znamy i o przyszłość dbamy!” młodzież dowie się, jak podatki wpływają na nasze życie.

Zgłoszenia do programu można wysyłać od 10 marca 2026 r.

Program uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji.

Ministerstwo Finansów już po raz jedenasty wprowadzi uczniów szkół podstawowych w tematykę finansów oraz podatków. Najnowsza edycja programu „Finansoaktywni”, realizowana pod hasłem „Podatki znamy i o przyszłość dbamy!”, ma na celu pokazanie młodym ludziom, jak ważną rolę w naszej codzienności odgrywają podatki.

Ogólnopolski program edukacyjny „Finansoaktywni” ma za zadanie nie tylko przedstawić uczniom poszczególne rodzaje podatków, ale przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego ich opłacanie jest tak istotne. Młodzież dowie się, w jaki sposób podatki zasilają budżet państwa i jakie mają znaczenie dla funkcjonowania kraju. Podczas zajęć przyjrzą się m.in. uchwale budżetowej swojej gminy oraz dowiedzą, jak wpływy z podatków przekładają się na rozwój ich lokalnych społeczności. W ramach programu poznają również zadania resortu finansów oraz rolę Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie treści przekazywane będą z wykorzystaniem nowoczesnych, angażujących i bezpłatnych materiałów dydaktycznych, opracowanych przez ekspertów.

Program „Finansoaktywni” już od pierwszych edycji spotyka się z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli i uczniów. Przez ostatnią dekadę wzięło w nim udział prawie 400.000 uczniów z ponad 6.700 szkół! Jego zaletą jest umożliwienie realizacji treści kształcenia z zakresu wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki oraz scenariusze lekcji dostosowane do wieku i poziomu wiedzy młodzieży.

JAK O SIEBIE ZADBAĆ? | ROZMOWY OD SERCA RADIO ESKA

Co należy zrobić, aby wziąć udział w programie?

Zgłoszenia do programu „Finansoaktywni” ruszają 10 marca 2026 r. Wystarczy, że nauczyciele szkół podstawowych (klasy V-VIII) wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.finansoaktywni.pl. Po jego przesłaniu do szkoły zostanie dostarczony zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, który zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Ponadto nauczycielom zostaną udostępnione materiały w formie elektronicznej: prezentacja, quizy, ankieta i elektroniczne wersje materiałów drukowanych. Liczba zestawów jest ograniczona (530 sztuk). Po wyczerpaniu zapasu wszystkie materiały będą wysyłane nauczycielom w wersji elektronicznej.

Dwa etapy „Finansoaktywnych”

W pierwszym etapie programu, nauczyciele przeprowadzą lekcje w swoich klasach, korzystając z przygotowanych materiałów, jednocześnie zachęcając uczniów do udziału w konkursie. Następnie zespoły, składające się z maksymalnie trzech osób, przygotują prace konkursowe, czyli filmy trwające nie dłużej niż 3 minuty o tematyce związanej z podatkami. Gotowe projekty nauczyciele zgłaszają do 4 maja 2026 r. przez formularz konkursowy na stronie www.finansoaktywni.pl.

W drugim etapie komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.finansoaktywni.pl 25 maja 2026 r. Zwycięskie zespoły zostaną zaproszone na dwudniową wycieczkę do Warszawy (10-11 czerwca 2026 r.), gdzie czekają na nich liczne atrakcje, w tym zwiedzanie stolicy i uroczysta gala finałowa, podczas której zaprezentują swoje prace i otrzymają nagrody.

Obserwuj nas na Facebooku: facebook.com/Finansoaktywni