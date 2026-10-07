Smaczny Targ w Warszawie. Azja podbija Pałac Kultury i Nauki

Czym jest Smaczny Targ?

Smaczny Targ to przede wszystkim święto różnorodności. Na miłośników orientu czeka Festiwal Azjatycki, gdzie zapachy trawy cytrynowej i świeżego imbiru mieszają się z bogactwem tradycyjnych indyjskich, wietnamskich i tajskich przypraw. Fani klasyki oraz poszukiwacze nowych doświadczeń znajdą tu zarówno solidne obiadowe propozycje, jak i setki mniejszych przekąsek idealnych do testowania w gronie znajomych.

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Matcha - właściwości i zastosowanie herbaty matcha

Będzie więcej atrakcji!

Obok Smacznego Targu rozgości się Festiwal Koreański – gości powita ostry aromat kimchi, chrupiące korean fried chicken oraz rozgrzewające tteokbokki. To propozycja dla tych, którzy chcą poznać intensywne, pełne charakteru smaki kuchni znad Han.

Szczególne miejsce zajmą dwa festiwale inspirowane kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni. Sakura Festiwal Japoński zaprosi na kultowe sushi, rozgrzewający ramen i popularne kuleczki takoyaki, a towarzyszący mu Matcha Festival to gratka dla osób szukających balansu i zdrowych rytuałów – okazja, by odkryć głębię smaku najwyższej jakości japońskiej herbaty matcha.

Kulinarnej podróży towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny i sportowy. Na scenie zaplanowano występy i konkursy w klimacie K-pop, a miłośnicy tradycyjnej kultury Japonii będą mogli obejrzeć widowiskowe pokazy szermierki samurajskiej oraz pokazy karate. To atrakcje, które sprawią, że Smaczny Targ stanie się czymś więcej niż tylko ucztą dla podniebienia.

Nie zabraknie także atrakcji dla fanów estetyki kawaii i kultury k-popowej – swoje stoiska znajdą tu miłośnicy gadżetów, akcesoriów i pamiątek w tym klimacie. Odwiedzający znajdą też popularne koreańskie oraz japońskie kosmetyki i rytuały pielęgnacyjne w duchu k-beauty i j-beauty.

Tak bogata i różnorodna oferta to gwarancja, że Smaczny Targ pogodzi nawet najbardziej odmienne gusta smakowe — każdy, niezależnie od preferencji, znajdzie tu coś dla siebie.

Informator dla odwiedzających

Gdzie : Pałac Kultury i Nauki, Warszawa (wejście od ul. Marszałkowskiej)

: Pałac Kultury i Nauki, Warszawa (wejście od ul. Marszałkowskiej) Kiedy : 10–11 października 2026 r.

: 10–11 października 2026 r. Bilety: Dostępne na stronie tobilet.pl (sprzedaż zostanie uruchomiona wkrótce) oraz w kasie na miejscu wydarzenia.

W jakich godzinach wpaść?

Sobota: 12:00 – 20:00

Niedziela: 12:00 – 18:00