Ta cytrynowa zastawa z Pepco oczaruje każdego. Sprawi, że poczujesz się jak na Wybrzeżu Amalfi!

Pepco, ulubiony sklep Polaków, kusi nową kolekcją inspirowaną malowniczym włoskim Wybrzeżem Amalfi.

Cytrynowy motyw na zastawie stołowej i dodatkach wnosi do wnętrz śródziemnomorską świeżość i wakacyjny nastrój.

Odkryj, jak przenieść kawałek słonecznej Italii do swojego domu dzięki nowej ofercie Pepco!

Sekret sukcesu Pepco to nie tylko niskie ceny, ale także umiejętność śledzenia trendów i dostosowywania oferty do aktualnych potrzeb i gustów konsumentów. Sklep regularnie zaskakuje nowościami, które szybko podbijają serca klientów, stając się prawdziwymi hitami sprzedażowymi. Od uroczych dekoracji sezonowych, przez praktyczne akcesoria kuchenne, aż po modne ubrania - w Pepco zawsze można znaleźć coś, co przyciągnie uwagę. Klienci cenią Pepco za to, że regularnie zaskakuje nowościami i kolekcjami inspirowanymi różnymi stylami oraz miejscami na świecie. Dzięki temu nawet codzienne zakupy mogą stać się małą przyjemnością i okazją do odświeżenia wnętrza bez dużych wydatków. Tym razem w ofercie sklepu znalazła się zastawa oraz dodatki inspirowane włoskim Wybrzeżem Amalfi.

Włoskie Wybrzeże Amalfitańskie kusi widokami

Ta cytrynowa kolekcja z Pepco to prawdziwy hit!

Obecnie Pepco przyciąga uwagę wyjątkową kolekcją zastawy stołowej oraz dodatków z motywem cytryn. Ten świeży, słoneczny wzór natychmiast przywodzi na myśl klimat południa Europy, a dokładnie romantycznego Wybrzeża Amalfi, gdzie rosną cytryny, z których produkuje się słynne Limoncello. Jasne kolory i cytrusowe akcenty wprowadzają do wnętrza lekkość, wakacyjny nastrój i odrobinę śródziemnomorskiej elegancji. W ofercie znalazły się nie tylko talerze obiadowe (cena 15 zł za sztukę) i deserowe (w cenie 12 zł), ale również miski ceramiczne (od 12 do 30 zł za sztukę, w zależności od wielkości), kubki (cena od 10 do 15 zł w zależności od wzoru i kształtu), a także przepiękny dzbanek o pojemności 1,8 litra w cenie 30 złotych. Nie brakuje także dodatków w postaci obrusa (cena 30 zł), podkładek (12 zł) czy poduszek dekoracyjnych, które ożywią zarówno nasze wnętrze, jak i znakomicie sprawdzą się na balkon.

Ta kolekcja, to coś więcej niż tylko zastawa, to obietnica ciepłych, rodzinnych posiłków, letnich spotkań z przyjaciółmi i powiewu świeżości. Produkty są dostępne w sklepach stacjonarnych, jednak dostępność towarów może różnić się w zależności od placówki.

