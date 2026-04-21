Hiszpanie piszą o słowach Jana Tomaszewskiego. Legenda ostro o sytuacji Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Jan Tomaszewski w ostrych słowach ocenił propozycję FC Barcelony dla Roberta Lewandowskiego, oczekując od niego stanowczej reakcji.

Wypowiedzi byłego polskiego bramkarza odbiły się szerokim echem na Półwyspie Iberyjskim, o czym poinformował dziennik "Marca".

Kataloński klub zaoferował polskiemu napastnikowi gorsze warunki finansowe, co wywołało w mediach ożywioną dyskusję.

Jan Tomaszewski krytykuje ofertę dla Roberta Lewandowskiego

Ostatnie doniesienia o warunkach nowej umowy dla kapitana reprezentacji Polski wywołują ogromne emocje w obu krajach. Władze katalońskiego klubu zaproponowały napastnikowi roczne przedłużenie kontraktu, jednak wiązałoby się to z drastyczną obniżką pensji i całkowitym brakiem gwarancji występów w wyjściowej jedenastce. Z taką formą traktowania zawodnika absolutnie nie zgadza się Jan Tomaszewski, który na łamach "Super Expressu" w bardzo mocnych słowach ocenił poczynania działaczy z Hiszpanii, co błyskawicznie zauważyli tamtejsi dziennikarze sportowi.

- Robert, zachowaj się jak mężczyzna. Nie jesteś byle kim. Jesteś najsłynniejszym Polakiem w historii, a pozwalasz, żeby tak cię traktowano w Barcelonie? - grzmiał Tomaszewski.

Były znakomity golkiper reprezentacji Polski jest głęboko przekonany o konieczności natychmiastowej zmiany barw klubowych przez doświadczonego napastnika, aby ratować swoją pozycję w świecie futbolu.

- Jestem przekonany, że Robert, czy to w MLS, czy w innej drużynie w Europie, będzie traktowany tak, jak na to zasługuje - dodał, sugerując, że najlepszym wyjściem byłoby odejście z Camp Nou.

Dziennik Marca o przyszłości Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Żurnaliści gazety "Marca" w swoim najnowszym materiale zatytułowanym „Oburzenie w Polsce z powodu niskiej oferty Barçy dla Lewandowskiego” bardzo dokładnie analizują nastroje panujące nad Wisłą. Według tamtejszych redaktorów, polscy kibice oraz eksperci są niemal całkowicie zgodni, że najlepszym scenariuszem dla naszego snajpera byłby transfer do zupełnie innego zespołu, w którym nadal cieszyłby się bezapelacyjnym statusem największej gwiazdy i mógł regularnie rywalizować na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego szczegółowo tłumaczą również perspektywę władz FC Barcelony wobec polskiego gracza. Choć zarząd klubu oficjalnie wyraził chęć pozostawienia napastnika w kadrze meczowej, jednocześnie wysłał bardzo jasny sygnał, że jego wpływ na grę całej drużyny będzie systematycznie ograniczany. Warto podkreślić, że już podczas minionych rozgrywek szkoleniowiec Hansi Flick wielokrotnie decydował się posadzić Polaka na ławce rezerwowych w kluczowych starciach. Nawet jeśli sam zawodnik czuje się niezwykle komfortowo w stolicy Katalonii, rosnąca presja medialnego otoczenia i widoczna marginalizacja jego roli na zielonej murawie mogą ostatecznie skłonić go do definitywnego pożegnania się z utytułowaną drużyną.