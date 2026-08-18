Ten trik z folią aluminiową to prawdziwy hit. Zamiatanie podłogi nigdy nie było tak proste

Masz dość ciągłego kurzu i niedokładnego zamiatania? Wypróbuj trik, który odmieni twoje domowe obowiązki.

Użytkownicy internetu oszaleli na punkcie prostej metody – wystarczy owinąć miotłę folią aluminiową. Jej właściwości elektrostatyczne sprawiają, że lepiej radzi sobie z brudem i sierścią zwierząt.

Dowiedz się, jak szybko przygotować miotłę, aby za jednym pociągnięciem cieszyć się idealnym porządkiem w domu.

Po co owija się miotłę folią aluminiową? Nowy trik z internetu bije rekordy popularności

Dla wielu z nas utrzymanie czystości na podłodze to przykry obowiązek, którego staramy się unikać. Letnią porą do domów trafia mnóstwo pyłu, piasku i resztek roślin. Dodatkowo właściciele czworonogów muszą na co dzień mierzyć się z wszechobecną sierścią. Okazuje się jednak, że istnieje niedrogi i łatwy sposób, dzięki któremu zamiatanie stanie się dużo bardziej skuteczne.

Ostatnio w mediach społecznościowych popularność zyskuje nietypowy patent na czyste podłogi. Sekret polega na owinięciu szczotki folią aluminiową. Dzięki jej właściwościom elektrostatycznym kurz i drobinki brudu nie uciekają z powrotem na ziemię, lecz zostają we włosiu miotły. Kiedy pocieramy folią o podłoże, powstaje ładunek elektrostatyczny, który niczym magnes przyciąga wszelkie zanieczyszczenia, w tym sierść i włosy. Metoda ta jest szczególnie skuteczna na płytkach, panelach oraz podłogach winylowych.

Jak owinąć miotłę folią aluminiową, aby zadziałała?

Aby zastosować ten trik, wystarczy wziąć kawałek folii aluminiowej i lekko go pognieść, by stał się bardziej elastyczny. Następnie należy starannie owinąć nim dolną część miotły, zakrywając podstawę i fragment włosia, by folia trzymała się mocno na miejscu. W ten sposób znacznie podnosimy właściwości elektrostatyczne szczotki, co pozwala na błyskawiczne pozbycie się kurzu i uporczywej sierści z domowych podłóg.