Małopolska Tour 2026 wraca na Pustynię Błędowską. Dwa dni rowerowych emocji dla całych rodzin

Autor: Małopolska Tour 2026/ Materiały prasowe

Rowerowy weekend w niezwykłej scenerii

Pustynia Błędowska od lat przyciąga turystów swoim niecodziennym krajobrazem. Rozległe piaski, malownicze punkty widokowe i otaczające je tereny sprawiają, że miejsce to trudno pomylić z jakimkolwiek innym zakątkiem Polski. Właśnie tutaj, na terenie wokół Róży Wiatrów w gminie Klucze, odbędzie się pierwsza tegoroczna edycja Małopolska Tour.

Wydarzenie od lat cieszy się dużą popularnością wśród miłośników dwóch kółek, ale w sezonie 2026 organizatorzy postanowili pójść o krok dalej i wydłużyć je do dwóch dni, dzięki czemu uczestnicy będą mogli jeszcze pełniej wykorzystać weekend i skorzystać z nowych atrakcji przygotowanych zarówno dla aktywnych sportowców, jak i rodzin z dziećmi.

i Autor: Małopolska Tour 2026/ Materiały prasowe

Nowość sezonu. Sportowa rywalizacja MTB i gravel

Tegoroczną nowością jest sobotni blok sportowy skierowany do osób, które lubią poczuć smak rywalizacji. Na uczestników czeka wyścig w formule MTB i gravel, rozgrywany na dwóch dystansach.

Kolarze będą mogli wybrać krótszą trasę liczącą około 27 kilometrów lub dłuższy wariant o długości 53 kilometrów. Organizatorzy liczą na udział zarówno ambitnych amatorów, jak i zawodników regularnie startujących w tego typu imprezach. Małopolskie tereny od lat sprzyjają kolarstwu, a okolice Pustyni Błędowskiej gwarantują wymagające, ale jednocześnie niezwykle widowiskowe odcinki.

W czasie wyścigów nie zabraknie atrakcji dla kibiców. Przez cały dzień działać będzie miasteczko wydarzenia, gdzie będzie można odpocząć, posłuchać muzyki i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. Pojawi się również imprezowy autobus Radia ESKA ze strefą relaksu oraz muzyką graną na żywo przez DJ-a.

i Autor: Małopolska Tour 2026/ Materiały prasowe

Rodzinny rajd rowerowy dla małych i dużych

Niedziela tradycyjnie należeć będzie do rodzin. To właśnie rodzinny rajd rowerowy od początku stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów programu Małopolska Tour.

Na trasach spotykają się całe pokolenia – dzieci, rodzice i dziadkowie. Nie brakuje uczestników jadących z najmłodszymi pociechami w przyczepkach czy fotelikach. Tu nie liczą się wyniki ani walka z czasem. Najważniejsza jest wspólna aktywność i dobra zabawa.

Do wyboru będą trzy trasy o długości 8, 20 oraz 30 kilometrów, dzięki czemu każdy bez problemu znajdzie wariant dopasowany do swoich możliwości. Po przekroczeniu mety uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i gorące powitanie od organizatorów.

i Autor: Małopolska Tour 2026/ Materiały prasowe

ESKA Kids Race. Najmłodsi przejmują stery

Po zakończeniu rodzinnego rajdu przyjdzie czas na jedne z najbardziej emocjonujących zawodów całego weekendu – ESKA Kids Race.

Wyścigi dla dzieci od lat przyciągają tłumy kibiców i budzą ogromne emocje. Trasy zostaną dopasowane do wieku uczestników, a w rywalizacji będą mogły wziąć udział nawet najmłodsze dzieci poruszające się na rowerkach biegowych.

Nie liczy się tu profesjonalny sprzęt ani sportowe doświadczenie. Najważniejsze są radość z jazdy, aktywność i dobra zabawa. Organizatorzy przypominają jedynie o obowiązkowych kaskach, które pozostają podstawą bezpiecznej jazdy.

i Autor: Małopolska Tour 2026/ Materiały prasowe

Atrakcje nie tylko dla rowerzystów

Małopolska Tour to znacznie więcej niż same przejazdy i wyścigi. W miasteczku wydarzenia przygotowane zostaną liczne atrakcje dostępne bezpłatnie dla wszystkich odwiedzających.

Uczestnicy będą mogli zobaczyć widowiskowe pokazy rowerowego show, sprawdzić swoje umiejętności w akademii rowerowej, wziąć udział w grze terenowej czy skorzystać ze strefy relaksu. Nie zabraknie także fotobudki AI oraz nietypowych, zakręconych rowerów, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Co ważne, z atrakcji będzie mógł skorzystać każdy - nie tylko uczestnicy zapisani na rajdy i wyścigi. Organizatorzy zachęcają, by na Pustynię Błędowską przyjechać całymi rodzinami i potraktować wydarzenie jako pomysł na aktywny weekend.

i Autor: Małopolska Tour 2026/ Materiały prasowe

Jak wziąć udział?

Aby wystartować w rajdzie rodzinnym, wyścigach ESKA Kids Race lub zawodach MTB i gravel, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne pakiety startowe dla pierwszego tysiąca zgłoszonych uczestników. Znajdą się w nich między innymi pamiątkowe koszulki przygotowane specjalnie na tegoroczną edycję.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów oraz programu wydarzenia będą publikowane na bieżąco na stronie Małopolska Tour.

To wydarzenie warto wpisać do kalendarza

Połączenie rodzinnego rajdu rowerowego, sportowej rywalizacji MTB i gravel oraz wyścigów ESKA Kids Race sprawia, że Małopolska Tour 2026 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Do tego dochodzi niepowtarzalna sceneria Pustyni Błędowskiej, która nada wydarzeniu nieco pustynnego charakteru i z pewnością zostanie w pamięci uczestników na długo.

Jeśli ktoś szuka pomysłu na aktywny czerwcowy weekend, trudno o lepszą okazję. W dniach 20–21 czerwca Pustynia Błędowska ponownie zamieni się w rowerowe serce Małopolski.

Wydarzenie Małopolska Tour jest współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego.

Tekst sponsorowany