Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026: Kiedy i o której godzinie?

Dla uczniów kończących szkołę podstawową lipiec kojarzy się nie tylko z wakacjami, ale przede wszystkim z wielkim oczekiwaniem. Oficjalne ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE nastąpi w piątek, 3 lipca 2026 roku. To kluczowa data, która otwiera decydujący etap uzupełniania dokumentów niezbędnych w rekrutacji do szkół średnich. Warto zapisać ją sobie w telefonie, by niczego nie przeoczyć w ferworze letniego wypoczynku.

Choć oficjalne dane zbiorcze dla całego kraju Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje zazwyczaj około godziny 9:00, ty będziesz mógł poznać swój rezultat nieco wcześniej. Indywidualne wyniki zostaną udostępnione w systemie ZIU już o godzinie 8:30. To krótki moment, w którym serwery przechodzą prawdziwe oblężenie, dlatego dobrze jest przygotować się do logowania z wyprzedzeniem i zachować spokój, jeśli strona będzie ładować się nieco wolniej niż zwykle.

Gdzie i jak sprawdzić wyniki w internecie? Krótka instrukcja

Aby poznać swoje punkty bez wychodzenia z domu, musisz odwiedzić oficjalną platformę pod adresem wyniki.edu.pl. Jest to system ZIU, czyli Zintegrowany Interfejs Użytkownika, który pozwala na bezpieczny dostęp do państwowych egzaminów. To rozwiązanie daje możliwość szybkiego i wygodnego poznania rezultatów z dowolnego miejsca, zanim jeszcze udasz się do swojej szkoły po odbiór oficjalnych dokumentów.

Do zalogowania będzie ci potrzebny numer PESEL oraz specjalne hasło, które powinieneś otrzymać wcześniej od dyrekcji swojej szkoły podstawowej. Jeśli zdarzyło ci się zgubić te dane lub zapomnieć hasła, nie panikuj. W takiej sytuacji jedynym skutecznym rozwiązaniem jest szybki kontakt z sekretariatem twojej placówki, który może wygenerować nowe dane dostępowe. Pamiętaj, że dane te są poufne i nie należy ich udostępniać osobom postronnym.

Co mówi papierowe zaświadczenie z CKE? Wynik procentowy i centylowy

Samo sprawdzenie punktów w internecie to dopiero połowa sukcesu. Również 3 lipca 2026 roku szkoły podstawowe zaczynają wydawać absolwentom papierowe zaświadczenia o szczegółowych wynikach z egzaminu. Kopia lub oryginał tego zaświadczenia to absolutnie niezbędny dokument w procesie rekrutacji do wybranego liceum, technikum czy szkoły branżowej. Bez niego twój wniosek o przyjęcie do wymarzonej klasy nie będzie kompletny.

Na dokumencie wydawanym przez CKE zobaczysz dwa rodzaje liczb: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Ten pierwszy przelicza się bezpośrednio na punkty uwzględniane przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Z kolei wynik centylowy ma funkcję głównie informacyjną. Wskazuje on, jak wypadłeś na tle swoich rówieśników w całym kraju – przykładowo, wynik centylowy 90 oznacza, że napisałeś egzamin lepiej niż 90 procent wszystkich zdających.

Krok w stronę nowej szkoły: jakie dokumenty będą potrzebne w rekrutacji?

Po ogłoszeniu wyników musisz działać szybko, ponieważ to czas na uzupełnianie wniosków rekrutacyjnych w szkołach pierwszego wyboru. Systemy naboru elektronicznego wymagają wprowadzenia punktów z egzaminów z matematyki, języka polskiego oraz języka obcego. Musisz pamiętać o dwóch kluczowych dokumentach, które stanowią fundament twojej teczki: świadectwie ukończenia ósmej klasy oraz właśnie zaświadczeniu z CKE.

Zwróć uwagę na to, że działania po otrzymaniu zaświadczeń są bardzo mocno uzależnione od regionu, w którym mieszkasz. Kuratoria Oświaty w każdym z województw ustalają własne, szczegółowe ramy czasowe na dostarczenie dokumentów. Zazwyczaj okres ten trwa od 3 lipca do około 7-8 lipca, jednak warto wcześniej sprawdzić dokładne godziny pracy sekretariatów i terminy obowiązujące w twoim konkretnym kuratorium, aby uniknąć niepotrzebnego stresu w ostatniej chwili.

QUIZ. Wielcy pisarze XX wieku. Znasz ich dzieła, ale czy poznałbyś ich na ulicy? Pytanie 1 z 16 Którego amerykański pisarz jest na tym zdjęciu? John Steinbeck J.D. Salinger George R. R. Martin Następne pytanie