Błędy z kopertami na weselach. Ekspertka ostrzega, czego unikać

Wręczanie weselnej koperty to dla gości często źródło stresu – od kwoty po zasady etykiety, które mogą zaskoczyć Parę Młodą.

Aleksandra Pakuła, ekspertka od savoir-vivre, rozwiewa wątpliwości, wskazując na jeden powszechny błąd, którego absolutnie nie wolno popełniać.

Odkryj, dlaczego zasady jasno mówią: nigdy nie podpisuj koperty z pieniędzmi! Sprawdź, jak prawidłowo wręczyć prezent i uniknąć faux pas.

Nie rób tego z weselną kopertą wręczając ją parze młodej

Dla pary młodej dzień ślubu i wesela to zazwyczaj najważniejsze wydarzenie w roku. Narzeczeni pragną, by wszystko przebiegło idealnie i by to wspomnienie pozostało z nimi na zawsze, dlatego starannie planują każdy szczegół. Mimo to, zarówno organizatorzy, jak i goście mogą zaliczyć mniejsze lub większe potknięcia. Pierwsze problemy pojawiają się często już przed kościołem, w trakcie składania życzeń i przekazywania upominków. Każdego roku temat zawartości i formy wręczania weselnych kopert wywołuje niemałe poruszenie. Zaproszeni nie tylko zastanawiają się nad odpowiednią kwotą, ale również nad tym, czy należy podpisać kopertę swoim nazwiskiem. Aleksandra Pakuła, znana ekspertka, postanowiła rozwiać te wątpliwości, wskazując wyraźnie, jakich działań należy unikać przy przekazywaniu ślubnych prezentów gotówkowych.

Czy podpisywać kopertę z prezentem ślubnym?

W jednym z nagrań udostępnionych na Instagramie, specjalistka od dobrych manier rozwiała wątpliwości na temat podpisywania kopert ślubnych. Według Aleksandry Pakuły zasady savoir-vivre są w tym przypadku bardzo czytelne.

Nie podpisuj koperty z pieniędzmi, którą wręczasz w prezencie na wesele

– podkreśliła ekspertka. Dodała także, że błędem jest ponowne wykorzystywanie koperty z własnym nazwiskiem, w której wcześniej wręczono nam zaproszenie na ślub. Zawsze jednak prezent musi wyraźnie wskazywać, kto go ofiarował.

Nie podpisujemy koperty, ale podpisujemy kartkę, którą wkładamy do tej koperty, czyli nie piszesz na kopercie swojego imienia i nazwiska i nie wkładasz do tej koperty pieniędzy. I cześć. Kupujesz kartkę z życzeniami, wypisujesz ją, podpisujesz się na niej i tę kartkę razem z pieniędzmi wkładasz do koperty

– objaśniła Pakuła. Kolejny ważny szczegół dotyczy zaklejania kopert wręczanych bezpośrednio z ręki do ręki. Specjalistka uważa, że nie powinno się tego robić.

Dotyczy to tak listów przekazywanych z ręki do ręki (także przez kogoś), jak i innych rzeczy umieszczanych w kopercie, które łatwo nie wypadają

– podkreśliła ekspertka. Jedyny wyjątek stanowią sytuacje, gdy wewnątrz koperty znajdują się małe przedmioty, które łatwo mogłyby z niej wylecieć.