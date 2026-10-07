Kołobrzeg jesienią nabiera imprezowego tempa. ESKA Music Tour 2026 już w listopadzie

Jesienią Kołobrzeg nie zwalnia tempa. 14 listopada 2026 roku miasto będzie jednym z przystanków ESKA Music Tour. Koncert odbędzie się w Hali Milenium, a na scenie pojawią się trzy nazwiska dobrze znane fanom współczesnej polskiej muzyki: Fukaj, Brokies i Young Leosia.

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 19. Szykuje się wieczór z dużą dawką muzyki i energii, który może być jednym z ciekawszych punktów listopadowego kalendarza wydarzeń w Kołobrzegu.

Bilety są dostępne na eBilet.pl, a ceny zaczynają się od 99 zł. Organizatorzy przygotowali również specjalną ofertę dla mieszkańców miasta posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. W ich przypadku wejściówka kosztuje 49 zł.

Kołobrzeg to nie tylko wakacyjny kierunek

Koncert może być dobrym pretekstem, by do Kołobrzegu przyjechać na cały weekend. Miasto ma bowiem znacznie więcej do zaoferowania niż letni wypoczynek na plaży.

Szeroka, piaszczysta plaża, najdłuższa polska promenada, słynne molo i latarnia morska to tylko część miejsc, z których znany jest Kołobrzeg. Miasto ma również bogatą historię i wyjątkowy charakter uzdrowiskowy, dzięki czemu przez cały rok przyciąga turystów szukających zarówno odpoczynku, jak i ciekawych miejsc do odwiedzenia.

Jesienią można spokojnie połączyć zwiedzanie miasta ze spacerem nad morzem, wizytą w restauracji czy odpoczynkiem w jednym z lokalnych obiektów uzdrowiskowych. A wieczorem – zamiast wracać do hotelu – wybrać się na koncert ESKA Music Tour.

Miasto z historią sięgającą średniowiecza

Kołobrzeg jest jednym z najstarszych miast Pomorza. Już w VII wieku na Wyspie Solnej istniała osada, której mieszkańcy zajmowali się pozyskiwaniem soli. W 1255 roku Kołobrzeg otrzymał prawa miejskie, a kilkadziesiąt lat później został członkiem Hanzy.

Ślady wielowiekowej historii można znaleźć w wielu punktach miasta. Jednym z najważniejszych jest XIV-wieczna gotycka katedra. Warto zobaczyć również Ratusz wzniesiony w latach 1829–1832. Jego neogotycka bryła przypomina średniowieczny zamek obronny.

Na mapie Kołobrzegu nie powinno zabraknąć także Muzeum Oręża Polskiego. W jego zbiorach znajdują się m.in. eksponaty związane z historią polskiego wojska, średniowieczną bronią, walką na morzu, a także czołgami, samolotami i mundurami.

Uzdrowiskowy charakter Kołobrzegu

Kołobrzeg jest największym uzdrowiskiem w Polsce. Od lat wykorzystuje naturalne walory regionu – solanki, borowinę oraz nadmorskie powietrze. Borowina, będąca jednym z charakterystycznych surowców wykorzystywanych w tutejszym lecznictwie uzdrowiskowym, nazywana jest „czarnym kołobrzeskim złotem”.

Do turystycznej oferty miasta należą także liczne parki, Marina Solna oraz port rybacki i pasażerski. Dzięki temu Kołobrzeg pozostaje atrakcyjnym kierunkiem również poza sezonem wakacyjnym.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Polskie gwiazdy na jednej scenie

Najważniejszym punktem listopadowego wydarzenia będzie oczywiście muzyka. 14 listopada w Hali Milenium publiczność zobaczy Fukaja, Brokies i Young Leosię.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Muzyczna jesień nad Bałtykiem

Kołobrzeg ma więc tej jesieni kolejny powód, by znaleźć się na mapie weekendowych wyjazdów. Historia, atrakcje turystyczne, uzdrowiskowy charakter miasta i nadmorski klimat mogą być dobrym uzupełnieniem planu, którego głównym punktem będzie koncert ESKA Music Tour.

Dla tych, którzy jesienny wieczór zdecydowanie wolą spędzić na koncercie niż pod kocem, Kołobrzeg ma tej jesieni wyjątkową propozycję.

Tekst sponsorowany