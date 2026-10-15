Kate Ryan świętuje 25-lecie kariery! Ikona eurodance zagra w Warszawie

Koncert Kate Ryan w stolicy Polski będzie częścią trasy "Géneration Désenchantée. 25th Anniversary Tour", obejmującej również takie kraje jak Belgia, Francja, Niemcy, Hiszpania czy Szwecja. Rok 2026 to dla Kate Ryan moment symboliczny - dokładnie 25 lat od jej debiutu na scenie muzycznej, co stanowi doskonałą okazję do podsumowania i wspólnego świętowania z fanami.

Kate Ryan w warszawskim Palladium

Klub Palladium tego jesiennego wieczoru zamieni się w taneczny parkiet pełen największych hitów lat 2000., emocji i nostalgii. Koncert obiecuje być przekrojową podróżą przez całą karierę Kate Ryan - od przełomowego "Mon Coeur Résiste Encore", przez eurowizyjne "Je T’adore", aż po kultowe "Désenchantée", "Libertine", "Ella Elle L’A" i "Voyage Voyage".

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Kate Ryan zaśpiewa w Polsce

Koncerty Kate Ryan od lat słyną z niezwykłej energii i atmosfery prawdziwej tanecznej celebracji. Jubileuszowe show to nie tylko szansa na usłyszenie ukochanych przebojów, ale także okazja do poznania nowych utworów oraz doświadczenia specjalnych niespodzianek przygotowanych wyłącznie na tę trasę. Wśród nich znajdą się ikoniczne covery z lat 90. i 2000., które na nowo rozpalą parkiet i przeniosą publiczność w czasy świetności dance'owych rytmów. Organizatorzy podkreślają, że będzie to wieczór pełen hitów, nostalgii i tanecznych emocji, których "nie da się przeżyć z playlisty". To wydarzenie obowiązkowe dla każdego miłośnika Kate Ryan i muzyki, która zdefiniowała całą epokę.

Kate Ryan w Warszawie 2026 - bilety

Bilety na to wyjątkowe wydarzenie są jeszcze w sprzedaży! Sprzedaż biletów rozpoczęła się 29 stycznia (przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster) oraz 30 stycznia (sprzedaż ogólna) i nadal trwa na stronie www.LiveNation.pl.