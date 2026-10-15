Zmarł Bo Johansson. Odszedł twórca historycznego sukcesu Danii

Historyczny ćwierćfinał mistrzostw świata

Bo Johansson, znany w piłkarskim świecie jako „Bosse”, zmarł w wieku 83 lat. Informację o śmierci urodzonego 28 listopada 1942 roku szkoleniowca przekazała telewizja TV2, opierając się na doniesieniach od jego najbliższych. Szwed na stałe zapisał się w historii duńskiego futbolu.

Trener prowadził reprezentację Danii w latach 1996-2000. To właśnie za jego kadencji drużyna narodowa dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata w 1998 roku. Osiągnięcie to pozostaje do dziś największym sukcesem Duńczyków na mundialach. Karierę z kadrą zakończył po mistrzostwach Europy w 2000 roku, kiedy zespół odpadł w fazie grupowej.

Gdzie jeszcze pracował Bo Johansson?

Kariera trenerska Szweda obejmowała nie tylko pracę z duńską drużyną narodową. W latach 1990-1991 sprawował on funkcję selekcjonera reprezentacji Islandii. Był to ważny etap w jego bogatym, międzynarodowym doświadczeniu szkoleniowym.

Na poziomie klubowym Johansson odnosił sukcesy w krajach nordyckich. W 1994 roku poprowadził duński Silkeborg do mistrzostwa kraju. Wcześniej, na początku lat osiemdziesiątych (1980 i 1981 rok), dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza Szwecji z zespołem Oesters IF. Pracował również w Norwegii, Finlandii oraz Grecji.