Zmarł Bo Johansson. Odszedł twórca historycznego sukcesu Danii

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-15 13:14

W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Danii. Szwedzki szkoleniowiec przeszedł do historii futbolu, prowadząc Duńczyków do największego sukcesu na mistrzostwach świata w 1998 roku. Informację o śmierci trenera podały media, powołując się na jego rodzinę.

Puste krzesło trenera z notatnikiem na tle boiska piłkarskiego. O śmierci Bo Johanssona przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Pusty fotel trenera z notesem na pierwszym planie i piłkarze trenujący na murawie w tle.

Historyczny ćwierćfinał mistrzostw świata

Bo Johansson, znany w piłkarskim świecie jako „Bosse”, zmarł w wieku 83 lat. Informację o śmierci urodzonego 28 listopada 1942 roku szkoleniowca przekazała telewizja TV2, opierając się na doniesieniach od jego najbliższych. Szwed na stałe zapisał się w historii duńskiego futbolu.

Trener prowadził reprezentację Danii w latach 1996-2000. To właśnie za jego kadencji drużyna narodowa dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata w 1998 roku. Osiągnięcie to pozostaje do dziś największym sukcesem Duńczyków na mundialach. Karierę z kadrą zakończył po mistrzostwach Europy w 2000 roku, kiedy zespół odpadł w fazie grupowej.

Gdzie jeszcze pracował Bo Johansson?

Kariera trenerska Szweda obejmowała nie tylko pracę z duńską drużyną narodową. W latach 1990-1991 sprawował on funkcję selekcjonera reprezentacji Islandii. Był to ważny etap w jego bogatym, międzynarodowym doświadczeniu szkoleniowym.

Na poziomie klubowym Johansson odnosił sukcesy w krajach nordyckich. W 1994 roku poprowadził duński Silkeborg do mistrzostwa kraju. Wcześniej, na początku lat osiemdziesiątych (1980 i 1981 rok), dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza Szwecji z zespołem Oesters IF. Pracował również w Norwegii, Finlandii oraz Grecji.

ROLKI