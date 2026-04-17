Kanye West mógł dostać wjazdu do Polski! Cienkowska potwierdza gotowość rządu do radykalnych kroków

Adrian Rybak
2026-04-17 16:52

Kanye West zapowiedział niedawno swój występ w naszym kraju, jednak wydarzenie błyskawicznie odwołano. Okazuje się, że w sprawę bezpośrednio zaangażowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marta Cienkowska w rozmowie z „Super Expressem” wprost przyznała, że polskie władze nie dopuściłyby do koncertu artysty promującego neonazistowskie poglądy.

Występ Kanye Westa w naszym kraju oficjalnie przeszedł do historii, zanim w ogóle się rozpoczął. Zarządcy Stadionu Śląskiego opublikowali w mediach społecznościowych krótki komunikat, w którym poinformowali, że zaplanowane na 19 czerwca 2026 roku muzyczne show z udziałem Ye nie dojdzie do skutku ze względu na uwarunkowania formalno-prawne. Dziennikarze „Super Expressu” skontaktowali się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze zanim sprawa nabrała tak drastycznego obrotu. Marta Cienkowska zdradziła wówczas redakcji, że osobiście nakłaniała promotorów imprezy do wycofania się z tego kontrowersyjnego projektu.

Rząd mógł wydać zakaz wjazdu dla Westa

Przedstawicielka resortu kultury nie ukrywała na łamach „Super Expressu”, że w przypadku uporu ze strony organizatorów, państwo miało w zanadrzu znacznie bardziej radykalne środki. Możliwy był scenariusz, w którym wprowadzono by odgórny zakaz przekroczenia granicy dla amerykańskiego gwiazdora.

„Minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne może wydać zakaz wjazdu konkretnych osób do Polski. Ja na ten temat jeszcze z panem ministrem Kielbiskim nie rozmawiałam, dlatego, że liczę na to jednak, że organizatorzy koncertu pójdą po rozum do głowy i zdecydują się jednak na brak realizacji tego wydarzenia. Natomiast jestem przekonana o tym, że cały rząd stanie w obronie naszych polskich wartości, przeciwko propagowaniu ideologii neonazistowskiej” - mówiła jeszcze przed odwołaniem koncertu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

